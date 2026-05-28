Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 20-14 του Παναθηναϊκού στο «Σερέφειο» , φτάνοντας τις 62 συνεχόμενες νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών της Water Polo League των ανδρών.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην έδρα τους στον τρίτο τελικό το Σάββατο (30/05, 17:00, MEGA News).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 14-20

Σάββατο 30/5, 17.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3ος τελικός) Mega News