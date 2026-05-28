Τις ικανότητες και τα αντανακλαστικά του επέδειξε ο «Μονομάχος», Ράσελ Κρόου στο Παρίσι.

Ο φημισμένος ηθοποιός βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα για το φημισμένο τουρνουά Ρολάν Γκαρός και παρακολούθησε, υπό έντονη ζέστη, έναν από τους αγώνες που ήταν στο πρόγραμμα την Πέμπτη (28/5).

Σε ανύποπτη στιγμή του αγώνα που έδωσε το παρών, ένα μπαλάκι του Τένις έφτασε στο box όπου καθόταν μαζί με τη σύτροφό του και προσπάθησε να το πιάσει.

Ως γνήσιος «Μονομάχος» αντιλήφθηκε άμεσα τον… κίνδυνο και έπιασε το μπαλάκι, έστω και με την… δεύτερη.

Δείτε παρακάτω το στιγμιότυπο με τον πασίγνωστο ηθοποιό.