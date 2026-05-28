Σκηνές αναστάτωσης σημειώθηκαν στη Φοντάνα ντι Τρέβι, όταν μία τουρίστρια βούτηξε στο εμβληματικό σιντριβάνι της Ρώμης, σε μια προσπάθεια να ανακουφιστεί από τον έντονο καύσωνα που πλήττει την ιταλική πρωτεύουσα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρούν τη Ρώμη, με χιλιάδες επισκέπτες να αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη.

Η γυναίκα, αγνοώντας τους κανόνες που προστατεύουν το ιστορικό μνημείο, πέρασε την περίφραξη και μπήκε μέσα στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Η κίνησή της προκάλεσε έκπληξη και αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η τουρίστρια δεν περιορίστηκε στο να δροσιστεί, αλλά άρχισε να κολυμπά στα νερά του διάσημου σιντριβανιού, κάνοντας ακόμη και «απλωτές», ενώ δεκάδες τουρίστες κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η παρέμβαση των αρχών ήταν άμεση. Άνδρες της δημοτικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απομάκρυναν τη γυναίκα από το μνημείο και αποκατέστησαν την τάξη.

