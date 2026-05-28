Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την υιοθέτηση κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων, που κρίθηκαν υπεύθυνοι για πράξεις βίας κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε σήμερα από το Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέσσερις οντότητες και τρία πρόσωπα τίθενται υπό κυρώσεις λόγω της «σοβαρής και συστηματικής κατάχρησης» κατά των Παλαιστινίων. Η εξέλιξη ακολουθεί την πολιτική συμφωνία που είχαν επιτύχει οι 27 υπουργοί Εξωτερικών τον Μάιο.

Μεταξύ των οργανώσεων που στοχοποιούνται είναι η Nachala και η διευθύντριά της Ντανιέλα Βάις, καθώς, όπως αναφέρεται, ενθάρρυναν και διευκόλυναν πράξεις βίας που οδήγησαν σε «αναγκαστικό εκτοπισμό» Παλαιστινίων. Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στην ισραηλινή ΜΚΟ Regavim και στον διευθυντή της Μέιρ Ντόιτς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι άσκησαν πίεση για την «κατεδάφιση» παλαιστινιακών ακινήτων στη Δυτική Όχθη.

Οι υπόλοιποι αποδέκτες των μέτρων είναι η ΜΚΟ Hashomer Yosh και ο διευθυντής της Αβισάι Σουίσα, καθώς και η ένωση Amana. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ και απαγόρευση εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αντιδράσει ήδη από τις 11 Μαΐου, καταγγέλλοντας την «ηθική χρεοκοπία» της ΕΕ. Σε ανακοίνωση από το γραφείο του ανέφερε: «Ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κάνουν τη ‘βρώμικη δουλειά της Ευρώπης’ πολεμώντας για τον πολιτισμό κατά των φανατικών τζιχαντιστών στο Ιράν και αλλού, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκάλυψε την ηθική χρεοκοπία της κάνοντας έναν εσφαλμένο παραλληλισμό μεταξύ των Ισραηλινών πολιτών και των τρομοκρατών της Χαμάς».

Η διαδικασία για την επιβολή των μέτρων είχε καθυστερήσει επί μήνες λόγω βέτο από την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, η νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου άνοιξε τον δρόμο για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας και την επίσημη υιοθέτηση των κυρώσεων.

Διεύρυνση του πλαισίου κυρώσεων

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων κατά της Χαμάς και της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, ώστε να συμπεριλάβει και τα μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που προωθούν ή δικαιολογούν πράξεις βίας.

Η ΕΕ επιδιώκει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στην αυξανόμενη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, περιοχή που παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 και βιώνει καθημερινά επεισόδια έντασης.

Η βία έχει ενταθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα, που ξέσπασε ύστερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από τότε, σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 1.073 Παλαιστίνιοι ανάμεσά τους μαχητές και άμαχοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους.