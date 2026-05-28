Υπόθεση κακουργηματικής εξαπάτησης στη Ρόδο απασχολεί εκ νέου τις αρχές, μετά τη μήνυση εις βάρος πολιτικού μηχανικού που φέρεται να απέσπασε 138.181 ευρώ από οικογενειακή εταιρεία. Ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με τη δικογραφία, υποσχόταν την ένταξη της επιχείρησης σε αναπτυξιακό νόμο, ενώ η συνεργασία τους κράτησε σχεδόν δύο χρόνια.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου σχημάτισε νέα βαριά δικογραφία εις βάρος του μηχανικού, γνωστού στις αρχές για παλαιότερες υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «δημοκρατική», οργανώθηκε ειδική επιχείρηση σε γνωστό καφέ στις παρυφές της πόλης, όπου ο ημεδαπός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η μήνυση και το ποσό που καταγγέλλεται

Η νέα υπόθεση προέκυψε ύστερα από μήνυση της δικηγόρου Ρόδου Μύριαμ Τομαρά, που ενεργούσε για λογαριασμό οικογενειακής επιχείρησης στον τομέα του τουρισμού και των κατασκευών. Το ποσό που καταγγέλλεται ως αποσπασθέν ανέρχεται σε 138.181 ευρώ και καλύπτει περίοδο από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάιο του 2026.

Η εταιρεία προσέγγισε τον πολιτικό μηχανικό τον Μάρτιο του 2024 για να αναλάβει τη διαδικασία ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο. Ο εγκαλούμενος, επικαλούμενος εμπειρία και συνεργασίες με μεγάλους ομίλους, φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα αξιοπιστίας που αποτέλεσε το όχημα της απάτης.

Βήμα-βήμα προς την οικονομική καταστροφή

Οι καταβολές ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024 με 7.000 ευρώ και συνεχίστηκαν σε τακτά διαστήματα. Ο εγκαλούμενος δικαιολογούσε τη χρήση μετρητών ως πληρωμές παραβόλων, ενώ αργότερα εισήγαγε συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών λογαριασμών, επικαλούμενος ευκολότερη διαδικασία. Το φθινόπωρο του 2025 οι απαιτήσεις αυξήθηκαν δραματικά, με ποσά άνω των 20.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

Η επιχείρηση, πιστεύοντας ότι βρισκόταν ένα βήμα πριν την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, δανειζόταν για να καλύψει τις συνεχείς απαιτήσεις. Η εμπιστοσύνη αυτή αποδείχθηκε μοιραία.

Η αποκάλυψη της απάτης

Τον Μάιο του 2026, σε οικογενειακή συγκέντρωση, αποκαλύφθηκε τυχαία ότι το όνομα του μηχανικού συνδεόταν με παλαιότερες υποθέσεις απάτης. Η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε στη μήνυση ότι ένιωσε «κρύο ιδρώτα» όταν συνειδητοποίησε το μέγεθος της εξαπάτησης.

Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζητώντας στοιχεία της επιχείρησης και διαβεβαιώνοντας ότι ο φάκελος είχε ήδη προέγκριση. Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με τη μήνυση, θεωρείται μέρος του σχεδίου παραπλάνησης και συνδέεται με αντιποίηση δημόσιας αρχής.

Η παγίδα και η σύλληψη

Στις 19 Μαΐου 2026, όταν ο εγκαλούμενος ζήτησε νέα καταβολή 23.000 ευρώ, η εταιρεία αποφάσισε να κινηθεί νομικά. Η δικηγόρος Μύριαμ Τομαρά υπέβαλε τη μήνυση, στην οποία περιλαμβάνονται τα αδικήματα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας και της αντιποίησης δημόσιας αρχής.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε άμεσα. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβανε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, χωρίς να μπορεί να αντικρούσει το αυτόφωρο.

Η επόμενη μέρα και το δικαστικό παρελθόν

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω. Επειδή το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, θεωρείται πιθανό η υπόθεση να οδηγηθεί σε κύρια ανάκριση, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με τον ίδιο κατηγορούμενο.

Το γεγονός ότι ο εγκαλούμενος φέρεται να είχε ήδη καταδικαστεί με πρακτικό ποινικής διαπραγμάτευσης από το Κακουργιοδικείο, ενώ συνέχισε παρόμοιες πράξεις, εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του θεσμού. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη δικαστική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Πηγή: www.dimokratiki.gr