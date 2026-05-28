Σύμφωνα με την Αστυνομία Κορίνθου, το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 συνελήφθη στην Κόρινθο μία 26χρονη ημεδαπή από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, στην οποία περιλαμβάνεται και ένας 35χρονος ημεδαπός.

Όπως προέκυψε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, οι δύο φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι διαχειρίζονταν ομάδα κοινότητα σε διαδικτυακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων (Viber).

Η προανάκριση έδειξε ότι η συγκεκριμένη κοινότητα δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και αριθμεί περίπου 3.926 μέλη. Σκοπός της ήταν η μαζική ενημέρωση των μελών σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διεξαγωγής αστυνομικών ελέγχων, κυρίως από τα κλιμάκια των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη την Επικράτεια και ειδικότερα στην Κορινθία.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, υπονομευόταν το αποτέλεσμα των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην κατοχή της συλληφθείσας βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργούσε η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της συγκεκριμένης κοινότητας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές.