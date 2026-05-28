Σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε ματς για τους λάτρεις του επιθετικού μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 ενάντια στον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, επικτρατώντας με 114-102.

Πρώτος σκόρερ για το Τριφύλλι ο Ματίας Λεσόρ με 21 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με 18. Από την πλευρά του Δικέφαλου, ο Ταϊρί σημείωσε 18 πόντους, ενώ ο μαγικός Μπέβερλι είχε 17 πόντους και 13 ασίστ.

Μπήκε δυνατά ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με υψηλή ένταση στο ματς και δεν αιφνιδιάστηκε από το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, βρίσκοντας άμεσα λύσεις στην επίθεση με τον Μουρ να παίρνει πρωτοβουλίες κοντά στο καλάθι. Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησαν με τους Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ, όμως δυσκολεύτηκαν να προστατεύσουν τη ρακέτα, με το παιχνίδι να μένει ισορροπημένο και τον ΠΑΟΚ να βρίσκει ρυθμό από τα μακρινά σουτ για να κλείσει μπροστά το πρώτο δεκάλεπτο (23-24).

Πρώτη περίοδος (23-24)

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να χτυπήσει από την περιφέρεια με Οσμάν και Γκραντ, όμως η άμυνα δεν είχε σταθερότητα απέναντι στον Μουρ που ξεκίνησε «καυτός». Ο ΠΑΟΚ απάντησε με καλή κυκλοφορία και σουτ από τους Ταϊρί και Κόνιαρη, φτάνοντας μάλιστα στο +6, πριν οι «πράσινοι» αντιδράσουν με τον Τολιόπουλο και τον Μήτογλου. Τελικά, ένα εύστοχο τρίποντο του Ιατρίδη έδωσε στους φιλοξενούμενους το οριακό προβάδισμα στο τέλος της περιόδου.

Δεύτερη περίοδος (45-50)

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με σερί του Παναθηναϊκού, όμως ο ΠΑΟΚ είχε ξανά άμεση απάντηση, βρίσκοντας μεγάλα σουτ κυρίως από τον Μπέβερλι. Το ματς εξελίχθηκε σε συνεχείς εναλλαγές προβαδίσματος, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 38-38. Στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν πιο συγκεντρωμένοι και με λύσεις από Μπέβερλι και Ομορούγι πήγαν στα αποδυτήρια στο +5 (45-50).

Τρίτη περίοδος (77-75)

Στην επανέναρξη, ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο και με σταθερή παραγωγή στην επίθεση ανέβασε τη διαφορά μέχρι και το +9. Ο Παναθηναϊκός, όμως, αντέδρασε δυναμικά με σερί 8-0 και στη συνέχεια με συνολικό επιμέρους 13-3 πέρασε μπροστά, με το παιχνίδι να γίνεται ξανά ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε επαφή και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με μικρό προβάδισμα των γηπεδούχων (77-75).

Τέταρτη περίοδος (96-96)

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο αποφασιστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τρίποντα των Ναν και Οσμάν ξέφυγε για πρώτη φορά στο +8. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν παράτησε το παιχνίδι, απάντησε με σερί και μείωσε ξανά σε απόσταση αναπνοής (95-93). Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των «πρασίνων», ισοφάρισαν με τον Ταϊρί και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, αφού το καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις κρίθηκε εκπρόθεσμο.

Παράταση (104-96)

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Σλούκας πήρε πάνω του τις κρίσιμες επιθέσεις, ο Λεσόρ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι και οι «πράσινοι» έτρεξαν σερί που τους έφερε στο +8 από νωρίς στην παράταση. Αυτή τη φορά, η ομάδα του Αταμάν διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη απέναντι σε έναν μαχητικό ΠΑΟΚ που έφτασε κοντά σε μεγάλη ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα:

23-24, 45-50, 77-75, 96-96 (κ.δ.), 114-102 (παρ.)