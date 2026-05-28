Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 ο 58χρονος Πολωνός που είχε βρεθεί νεκρός μέσα στην ιαματική πηγή Θερμοπυλών στις 16 Ιανουαρίου.

Η ταφή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από τέσσερις μήνες, καθώς η σορός του παρέμενε στο νεκροτομείο χωρίς να έχει αναγνωριστεί. Ο άτυχος άνδρας δεν είχε συγγενείς ή κοντινά πρόσωπα που να ενδιαφερθούν για την τύχη του, γεγονός που καθυστέρησε σημαντικά τις διαδικασίες ταφής. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σορός του παρέμεινε χωρίς ταυτότητα και χωρίς να υπάρχει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη της ταφής.

Τελικά, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδας, δόθηκε η σχετική άδεια και η ταφή τελέσθηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ξηριώτισσας, με δαπάνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατός του οφειλόταν σε πνιγμό, πιθανότατα επειδή έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό.