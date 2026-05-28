Στην εκπομπή ΤΑ ΝΕΑ FAQ το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, ο Στέλιος Στυλιανίδης, ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ιδρυτής της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), μίλησε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν αύριο, αναλύοντας τη ψυχολογική διάσταση αυτής της διαδικασίας για μαθητές και γονείς.

Ο καθηγητής χαρακτήρισε τις εξετάσεις ως μια «πρεμιέρα» που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, μια διαδικασία που, όπως είπε, μοιάζει με «λούπα». Όλοι περνούν μέσα από αυτή τη «μυλόπετρα» των φροντιστηρίων, της προετοιμασίας, του άγχους και της κοινωνικής πίεσης, χωρίς να μπορούν εύκολα να ξεφύγουν.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για μια διαδικασία ομογενοποίησης που μεταφέρει ένα μήνυμα πως, ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις ή τα όνειρα, υπάρχουν ορόσημα από τα οποία κανείς δεν μπορεί να αποφύγει να περάσει.

«Μια δοκιμασία, όχι καταδίκη»

Απευθυνόμενος στους μαθητές και τους γονείς, ο κ. Στυλιανίδης τόνισε πως οι πανελλαδικές είναι «μια δοκιμασία» και όχι το τέλος του κόσμου. «Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στη ζωή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι τα πράγματα δεν είναι «άσπρο αν πετύχεις και μαύρο αν αποτύχεις».

Σημείωσε ότι υπάρχουν «πολλά χρώματα στην παλέτα» και κάλεσε τους γονείς να βοηθήσουν ενεργά τα παιδιά τους να ανακαλύψουν αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές.

«Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με παλιά εργαλεία σε έναν τόσο σύγχρονο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής και οικογενειακής νοοτροπίας στις νέες συνθήκες.

Ανάγκη για αλλαγή του συστήματος

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μια ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση για να αλλάξει η «μηλόπετρα» των πανελλαδικών. Μίλησε για «ψυχική, κοινωνική και γνωστική αλλοτρίωση» που προκαλεί το σημερινό σύστημα, το οποίο, όπως σημείωσε, πρέπει να τερματιστεί.

Ανέφερε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και οι σκανδιναβικές, έχουν καταφέρει να μεταφέρουν την αξιολόγηση στο πρώτο έτος των πανεπιστημίων, προσφέροντας ένα πιο υγιές και δίκαιο μοντέλο.

«Επιζήμιο για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς»

Ο κ. Στυλιανίδης χαρακτήρισε το υπάρχον σύστημα «επιζήμιο για την ψυχοσωματική ισορροπία» μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Όπως είπε, ο ανελέητος μηχανισμός των φροντιστηρίων δημιουργεί άγχος που πολλά παιδιά αδυνατούν να διαχειριστούν, κάτι που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ριζικής αλλαγής.

Κλείνοντας, έθεσε το ερώτημα αν η χώρα είναι «σε θέση να κάνει πραγματικές μεταρρυθμίσεις» ή αν θα συνεχίσει να παίζει «το μικροκομματικό παιχνίδι» γύρω από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.