Τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα είναι ο ποινικός απολογισμός για τους τρεις συλληφθέντες για την χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη για βαριά αδικήματα. Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα :

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Απόπειρα ληστείας από κοινού

Παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη

Οπλοχρησία

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κινδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο

Απείθεια

Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τρίτη (2/6) οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Το χρονικό

Το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας καπέλο, προσέγγισαν κατάστημα εμπορίας κινητών τηλεφώνων επί της οδού Πατησίων 274. Ο ένας μπήκε μέσα και πυροβόλησε τον πακιστανικής καταγωγής ιδιοκτήτη δύο φορές στα πόδια, στον αριστερό και δεξιό μηρό και στη συνέχεια διέφυγε με τον συνεργό του με αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει το αυτοκίνητο των δραστών στη Λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη, τους ακινητοποίησε. Συνελήφθησαν τρία από τα τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι δύο είναι αλβανικής καταγωγής (27 και 31 ετών) και ένας Έλληνας 30 ετών, ενώ ο τέταρτος διέφυγε.

Μάλιστα ο 30χρονος Έλληνας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στην Κηφισιά, στον οποίο είχε επιτεθεί με μαχαίρι. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το όπλο που βρέθηκε στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια και ήταν μέσα σε μια σακούλα, ενώ είχε σιγαστήρα.

Το θύμα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.