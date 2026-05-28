Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η θερμοκρασία, με τη σημερινή ημέρα να αναδεικνύεται ως η πιο ζεστή της εβδομάδας. Οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Πάνω από 35°C σε αρκετές περιοχές

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η θερμοκρασία την Πέμπτη 28 Μαΐου σημείωσε σημαντική άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35°C.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σίνδου, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35,7°C. Στον χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 16:40 ώρα Ελλάδας, ενώ στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ σταθμοί με τις υψηλότερες τιμές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30°C σε 156 σταθμούς του δικτύου, δηλαδή περίπου στο 27% του συνόλου, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη θερμή τάση που επικράτησε στη χώρα.