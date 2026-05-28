Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.
Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αγώνα, πατήστε εδώ.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ζει σε ρυθμούς γιορτής μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague, με το ΣΕΦ να είναι κατάμεστο για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην ΑΕΚ (τζάμπολ 20:15). Το κλίμα στις εξέδρες είναι ιδιαίτερα εορταστικό, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να έχουν διάθεση και για χιούμορ πριν την έναρξη της αναμέτρησης. […]
Οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν έντονη αποθέωση από τον κόσμο με την είσοδό τους στο ΣΕΦ, λίγο πριν από το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στην ΑΕΚ. Οι φίλαθλοι της ομάδας υποδέχθηκαν τους «ερυθρόλευκους» με χειροκροτήματα και συνθήματα, δημιουργώντας ζεστή ατμόσφαιρα λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Το κλίμα στο γήπεδο είχε έντονο […]
Μετά τον θρίαμβο στο Final Four της Αθήνας και την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Στο περιθώριο του καθιερωμένου shoot around, ένα όμορφο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση. Ο Άλεκ Πίτερς, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Final […]
Ο Εβάν Φουρνιέ, MVP του Final Four της EuroLeague που διεξήχθη στην Αθήνα, μίλησε σε podcast στη Γαλλία και αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από τους πανηγυρισμούς και την κατάκτηση του τροπαίου με τον Ολυμπιακό. «Ακόμα δεν έχω κοιμηθεί», παραδέχθηκε αστειευόμενος ο Γάλλος σούπερ σταρ, περιγράφοντας το κλίμα έντονου ενθουσιασμού που επικράτησε μετά την επιστροφή της […]