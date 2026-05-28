Άμεσα κατατίθεται στο Κίεβο το διάβημα της Αθήνας για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (“Gymnich”) στη Λεμεσό την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλας, ενώ έθεσε το ζήτημα απευθείας και στον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα που συμμετείχε στο δείπνο εργασίας του Gymnich.

Το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το drone, το οποίο κατά πληροφορίες είναι ουκρανικής κατασκευής, έχει ήδη περιέλθει, εξάλλου, στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ άμεσα, πέραν του διαβήματος προς το Κίεβο, θα γίνουν και τα διαβήματα διεθνώς.

Το θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου 2026 από ψαρά στα ανοιχτά της Λευκάδας. Το εύρημα προκάλεσε κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και τεχνική διερεύνηση για την προέλευσή του.