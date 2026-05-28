Μέσα στον Ιούνιο θα προωθηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η επιλογή της Πολεμικής Αεροπορίας για το νέο μεταγωγικό αεροσκάφος, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από συζητήσεις ανάμεσα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας ελήφθη και το σχετικό «πράσινο φως» από το Συμβούλιο αρχηγών (ΣΑΓΕ). Ακολούθως, στα μέσα Ιουλίου το σχετικό ΚΥΣΕΑ θα λάβει την τελική απόφαση για τη συμβασιοποίηση της απόκτησης των αεροσκαφών.

Πρόκειται για το C-390 Millennium της βραζιλιάνικης Embraer. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την απόκτηση τριών αεροσκαφών και τη μελλοντική αγορά ακόμα τριών. Με την επίσημη έγκριση της στρατιωτικής ηγεσίας, η Πολεμική Αεροπορία περνά οριστικά στην επόμενη φάση του εκσυγχρονισμού της, δίνοντας λύση στο χρονίζον πρόβλημα των χαμηλών διαθεσιμοτήτων των C-130. Το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη υλικού. Είναι μια στρατηγική αναβάθμιση που αλλάζει πλήρως το δόγμα των ελληνικών στρατιωτικών αερομεταφορών, των ανθρωπιστικών αποστολών και των αεροδιακομιδών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος βασίζεται σε μια εξαιρετικά αποδοτική διακρατική συμφωνία (Government-to-Government) με την Πορτογαλία. Η Ελλάδα δεν ξεκινά την παραγγελία από το μηδέν. Αντίθετα, «μπαίνει» σε μια ήδη ενεργή γραμμή παραγωγής που έχει εξασφαλίσει η πορτογαλική πλευρά στην Embraer. Αυτή η έξυπνη διευθέτηση προσφέρει δύο τεράστια πλεονεκτήματα. Το ένα έχει να κάνει με την ταχύτητα παράδοσης καθώς παρακάμπτονται οι συνήθεις πολυετείς καθυστερήσεις των αμυντικών συμβάσεων, μια και αξιοποιούνται έτοιμα slots παραγωγής.

Η οικονομική αποτίμηση της συμφωνίας τοποθετείται κοντά στα 550 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας παράλληλα μειωμένο κόστος μετέπειτα υποστήριξης. Στη σχετική αξιολόγηση, το C-390 κατάφερε να επικρατήσει έναντι ισχυρών ανταγωνιστών, όπως το αμερικανικό C-130J της Lockheed Martin και το ευρωπαϊκό Airbus A400. Οι βασικοί λόγοι της επικράτησής του εστιάζουν στα εξής σημεία. Το C-390 αποδείχθηκε σαφώς πιο οικονομικό τόσο στην αγορά όσο και στη συντήρησή του συγκριτικά με τον ανταγωνισμό.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ελικοφόρα μεταγωγικά, το Millennium κινείται με κινητήρες jet. Αυτό του επιτρέπει να πετά πιο ψηλά, πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Διαθέτει σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και fly-by-wire τεχνολογία, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας του πληρώματος και αυξάνοντας την ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες. Η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και της Embraer εξασφαλίζει ότι η συντήρηση και η υποστήριξη των αεροσκαφών θα γίνεται σε ελληνικό έδαφος.

Η ελληνική σχεδίαση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταφορά προσωπικού και φορτίων. Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους, και αυτό θα είναι μέσα στη συμφωνία, έχει τη δυνατότητα να «φορέσει» εσωτερική δεξαμενή και καλάθους εναέριου ανεφοδιασμού, μετατρεπόμενο σε ιπτάμενο τάνκερ KC-390. Η σχεδίαση του αεροσκάφους επιτρέπει την ταχεία μετατροπή του από μεταγωγικό σε ιπτάμενο τάνκερ μέσα σε λίγες ώρες.

Εξοπλισμένο και με ειδικές υποπτερύγιες δεξαμενές (pods) και το σύστημα Hose-and-Drogue (εύκαμπτος σωλήνας με «καλάθι»), μπορεί να μεταγγίσει καύσιμα σε μαχητικά αεροσκάφη με τον σχετικό σωλήνα ανεφοδιασμού που στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία διαθέτουν τα Rafale και Mirage 2000-5 με υψηλό ρυθμό ροής. Αυτό δίνει στα ελληνικά «φτερά» τη δυνατότητα να επιχειρούν για πολύ περισσότερη ώρα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλάζοντας τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή. Αυτό, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, δεν σημαίνει πως σταματά η αναζήτηση για ένα καθαρόαιμο ιπτάμενο τάνκερ, καθώς τα F-16 Viper και τα F-35 ανεφοδιάζονται αποκλειστικά με το σύστημα Flying Boom (άκαμπτος τηλεσκοπικός σωλήνας), ο οποίος κουμπώνει στην ειδική υποδοχή που έχουν στην πλάτη τους.

Χαμηλές διαθεσιμότητες

Η ανάγκη για νέα μεταγωγικά είχε καταστεί επιτακτική. Τα παλαιότερα C-130H της Πολεμικής Αεροπορίας, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των τεχνικών, μετρούν περίπου 40 χρόνια υπηρεσίας και παρουσιάζουν χαμηλές διαθεσιμότητες λόγω παλαιότητας. Το C-390 έρχεται να λύσει οριστικά αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας έναν σύγχρονο μεικτό στόλο μαζί με τα υφιστάμενα C-130 και C-27, που ύστερα από τεράστια προσπάθεια υπάρχει πλέον η δυνατότητα να είναι ανα πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμα για αποστολές περίπου έξι και έξι αντίστοιχα.