Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 33χρονου από το Δυρράχι του Δήμου Μεγαλόπολης, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε γκρεμό στην περιοχή της Άνω Άμφειας, στον δρόμο από το Γαρδίκι προς την Πολιανή, στον Δήμο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους συγγενείς και τους φίλους του. Το πρωί της Πέμπτης (28/5) άτομο από το φιλικό του περιβάλλον επικοινώνησε με τις αρχές, ενημερώνοντας πως δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Λίγο αργότερα, συγγενικό του πρόσωπο που συμμετείχε στις αναζητήσεις, εντόπισε το όχημά του εκτός δρόμου, σε δύσβατο σημείο της περιοχής και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Από τις 11 το πρωί έως λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων και αστυνομίας. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το αυτοκίνητο είχε καταλήξει σε χαράδρα, ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων. Όταν οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο όχημα, διαπίστωσαν δυστυχώς ότι ο 32χρονος οδηγός ήταν νεκρός μέσα σε αυτό.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του περιστατικού, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι αυτό του τροχαίου δυστυχήματος.