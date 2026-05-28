Σπάνιο ακέραιο πήλινο κεφάλι ελληνικής θεατρικής μάσκας που χρονολογείται από τον 4ο έως τον 3ο αιώνα π.Χ. ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στο σπήλαιο Crno Jezero, στη χερσόνησο Πέλιεσατς της νότιας Κροατίας.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών που διεξήχθησαν από τις 23 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2026, με διοργάνωση του Αρχαιολογικού Μουσείου των Μουσείων του Ντουμπρόβνικ.

Η κοίλη πήλινη μάσκα διαθέτει μικρή οπή ανάρτησης και, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, πιθανότατα προοριζόταν για διακόσμηση σε τοίχο. Τέτοιου είδους μάσκες συνδέονται στενά με την αρχαία ελληνική θεατρική παράδοση και τον Διόνυσο, θεό του κρασιού και προστάτη των θεατρικών τελετών.

Ο αρχαιολόγος Domagoj Perkić, επικεφαλής του Αρχαιολογικού Μουσείου, δήλωσε ότι οι ερευνητές θεωρούν πως το σπήλαιο ενδέχεται να λειτουργούσε ως ιλλυρικό ιερό όπου τελούνταν λατρευτικές τελετές.

«Εάν ο Διόνυσος ή το ιλλυρικό του αντίστοιχο μπορεί να συνδεθεί με τα αγγεία κρασιού και τη μάσκα που βρέθηκαν στο σπήλαιο, παραμένει ζήτημα ερμηνείας», ανέφερε ο Perkić, προσθέτοντας ότι «τα περισσότερα ευρήματα που σχετίζονται με το ιερό εντοπίστηκαν στις εισόδους και στα πλευρικά τμήματα του σπηλαίου, τα οποία είχαν παραμείνει θαμμένα έως την ανασκαφή».

Όπως εξήγησε, η απομονωμένη και ανέπαφη φύση του σπηλαίου συνέβαλε στη διατήρηση των αντικειμένων σε εξαιρετική κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τον χώρο ως «μια παγωμένη εικόνα άνω των δύο χιλιάδων ετών».

Από καταφύγιο σε ιερό

Προηγούμενες ανασκαφές το 2025 είχαν δείξει ότι το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες ιστορικές περιόδους, από την Εποχή του Χαλκού έως το τέλος της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου.

Κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., φαίνεται ότι λειτούργησε ως προσωρινό καταφύγιο σε περιόδους συγκρούσεων ή ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και ως εποχική κατοικία.

Από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως τις απαρχές της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου, ο χώρος μετατράπηκε σε νεκροταφείο για πολλούς ανθρώπους.

Η ραδιοχρονολόγηση των ανθρωπίνων καταλοίπων έδειξε ότι οι ταφές έγιναν μεταξύ 1012 και 481 π.Χ., γεγονός που υποδηλώνει ότι το σπήλαιο λειτούργησε ως νεκρόπολη για περισσότερο από πέντε αιώνες.

Μετά τη διακοπή των ταφών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο χώρος μετατράπηκε σε ιλλυρικό ιερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. έως τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ.

Ελληνικά αγγεία και λατρευτικά ευρήματα

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται πολυάριθμα μικρογραφικά αγγεία, κυρίως ελληνικής προέλευσης, όπως αμφορείς, κύπελλα και κάνθαροι, καθώς και τοπικά κεραμικά σκεύη. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι επρόκειτο για αναθήματα που προσφέρονταν κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.

Εντοπίστηκαν επίσης θραύσματα πολυτελών ελληνικών αγγείων για αποθήκευση και κατανάλωση κρασιού, τα οποία, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, δεν αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ιλλυρικής ζωής, αλλά συμβόλιζαν πλούτο και κοινωνική θέση.

Οι περσινές ανασκαφές είχαν αποκαλύψει κεραμικά θραύσματα που απεικονίζουν τμήμα κεφαλής και κορμού θεότητας της Κλασικής περιόδου, πιθανότατα ελληνικής προέλευσης.

Σημαντικός κρίκος για την κατανόηση της ιλλυρικής λατρείας

Ο Perkić υπογράμμισε τη σημασία του ευρήματος για την ευρύτερη περιοχή του Ντουμπρόβνικ, όπου μελετώνται σήμερα τρία γνωστά ιλλυρικά ιερά.

Εκτός από το Crno Jezero, περιλαμβάνονται το ιερό στη Spila της Nakovana και το σπήλαιο Vilina πάνω από την πηγή Ombla, κοντά στο Ντουμπρόβνικ.

Οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι τα συγκεκριμένα σημεία προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη θρησκεία των Ιλλυριών και τη σχέση της με τον ελληνικό πολιτισμό, αποκαλύπτοντας τη σύνθεση τοπικών και ελληνικών θεοτήτων και λατρευτικών πρακτικών.

Στην ομάδα των ανασκαφών συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Domagoj Perkić και Krešimir Grbavac, η συντηρήτρια Sanja Pujo από τα Μουσεία του Ντουμπρόβνικ, οι σπηλαιολόγοι Hrvoje και Nataša Cvitanović από τον ορειβατικό σύλλογο Ursus Spelaeus του Karlovac, καθώς και η αρχαιολόγος και σπηλαιολόγος Mirna Šandrić από τον σύλλογο Željezničar του Ζάγκρεμπ.