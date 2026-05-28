Οι δυνάμεις των ΗΠΑ που επιχειρούν σε ζώνες πολέμου έχουν αποτελέσει στόχο μέσω της χρήσης εμπορικά διαθέσιμων δεδομένων τοποθεσίας, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων του αμερικανικού στρατού, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε επιστολή που κοινοποίησε στο πρακτορείο ο γερουσιαστής Ρον Ουάιντεν, Δημοκρατικός από το Όρεγκον, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει ότι «έλαβε πολλαπλές αναφορές απειλών σχετικά με την εκμετάλλευση εμπορικών δεδομένων τοποθεσίας από τον εχθρό με σκοπό τη στοχοποίηση ή την παρακολούθηση αμερικανικού προσωπικού στο θέατρο των επιχειρήσεων».

Το μήνυμα, που εστάλη στις 14 Απριλίου, δεν περιλάμβανε περαιτέρω λεπτομέρειες. Η περιοχή ευθύνης της CENTCOM εκτείνεται στον Περσικό Κόλπο, όπου οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις με τον ιρανικό στρατό γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η αποκάλυψη αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στοχοποιηθεί σε ενεργή ζώνη πολέμου, όπως επεσήμαναν ο Wyden και ομάδα διακομματικών βουλευτών σε επιστολή τους προς το Πεντάγωνο.

«Τα εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστεί πού συγκεντρώνονται τα στρατεύματα των ΗΠΑ και οι συνήθειές τους», προειδοποιεί η επιστολή. Αυτή η πληροφορία, όπως σημειώνεται, μπορεί να αξιοποιηθεί για επιθέσεις με πυραύλους, drones ή αυτοσχέδιες βόμβες, αλλά και για σκοπούς αντικατασκοπείας. Ο Wyden τόνισε ότι πρέπει να «ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη βιομηχανία διαφήμισης τεχνολογίας (adtech) ως απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Οι νομοθέτες ανέφεραν ότι οι προσπάθειές τους να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από στρατιωτικούς αξιωματούχους σχετικά με τις αναφερόμενες στοχοποιήσεις δεν είχαν αποτέλεσμα.

Το εμπόριο δεδομένων τοποθεσίας προκαλεί ανησυχία

Τα δεδομένα τοποθεσίας αποτελούν βασικό εργαλείο της ψηφιακής διαφήμισης και σημαντική πηγή εσόδων για πολλές τεχνολογικές εταιρείες. Συλλέγονται μέσω εφαρμογών ή παρόχων υπηρεσιών από κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές, και στη συνέχεια πωλούνται σε μεσίτες δεδομένων που τα μεταπωλούν μέσα από πολύπλοκα δίκτυα μεσαζόντων.

Αν και η απειλή για την ιδιωτικότητα από την πώληση τέτοιων πληροφοριών είναι γνωστή, η πιθανότητα να αποτελέσουν και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια έχει προκαλέσει νέα ανησυχία. Ήδη από το 2016, Αμερικανός εργολάβος άμυνας κατάφερε να εντοπίσει δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ έως τη Συρία, χρησιμοποιώντας εμπορικά δεδομένα τοποθεσίας, σύμφωνα με αναφορά της Wall Street Journal.

Πρόσφατα, δημοσιογράφοι του Wired και δύο γερμανικών μέσων αξιοποίησαν δισεκατομμύρια συντεταγμένες που συγκέντρωσε μεσίτης δεδομένων, αποκαλύπτοντας κινήσεις ανθρώπων γύρω από 11 στρατιωτικές και μυστικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Γερμανία.

Στην επιστολή προς το Πεντάγωνο, οι νομοθέτες υπογράμμισαν ότι, με βάση όσα γνωρίζουν οι στρατιωτικοί για το εμπόριο γεωεντοπισμού, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα νωρίτερα. Ανέφεραν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη απενεργοποίησης του advertising ID στις στρατιωτικές συσκευές, τον περιορισμό της κοινής χρήσης τοποθεσίας σε εμπόλεμες ζώνες και τη χρήση πιο προστατευμένων προγραμμάτων περιήγησης αντί του Google Chrome.

Ένας από τους συνυπογράφοντες, ο βουλευτής Pat Harrigan, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα και πρώην αξιωματικός των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, σημείωσε ότι προγράμματα όπως το Chrome «έχουν σχεδιαστεί από την αρχή για να συλλέγουν και να μοιράζονται δεδομένα χρηστών». Κάθε μέρα που παραμένουν σε κυβερνητικές συσκευές, πρόσθεσε, «είναι μια ακόμη μέρα που παρέχουμε στους αντιπάλους μας όπλο κατά των δικών μας στρατευμάτων».

Σε δήλωσή της, η Alphabet (Google) ανέφερε ότι το Chrome διαθέτει «κορυφαία ασφάλεια στον κλάδο» και τόνισε πως «υποστηρίζει εδώ και καιρό ισχυρότερους κανόνες και μέτρα προστασίας έναντι των μεσιτών δεδομένων».