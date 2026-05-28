Στο «Just a single frame», το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Πάνου Βλασσά, καταγράφεται η διαδρομή του Γιώργου Ασλανίδη, του φωτογράφου και creative director που κατάφερε να ξεχωρίσει στο Λονδίνο συνδυάζοντας τη φωτογραφία μόδας και το ποδόσφαιρο. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις και τα ντοκουμέντα της δουλειάς του Ασλανίδη – όπως με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της οποίας τις φανέλες αποτύπωσε συνοδεία της μουσικής του Χατζιδάκι –, το σύντομο βίντεο αναδεικνύει το πώς κάθε κλικ του αλληλεπιδρά με την μπάλα.

«Στο πλαίσιο των σπουδών μου στην Αγγλία, ένας καθηγητής μου μού υπέδειξε τα “Op-Docs Series”, τη σειρά ντοκιμαντέρ των “New York Times” με παρόμοιο στυλ συνεντεύξεων, πολύ άμεσων και κοντινών, που βασίζονταν σε αρχειοθετημένο υλικό. Επειδή ήταν κοντά στη δική μου αισθητική, θέλησα να κάνω κάτι αντίστοιχο. Εχοντας ακούσει την ιστορία του Γιώργου από κάποιον Ελληνα του Λονδίνου, θεώρησα ότι θα ταιριάζει σε αυτό που ήθελα να δημιουργήσω. Γιατί αφενός το αρχείο του είναι ενδιαφέρον, αρκετά έξυπνο και όμορφο κι αφετέρου η περίπτωση ενός φωτογράφου από τη Θεσσαλονίκη που φτάνει να φωτογραφίζει τη Γιουνάιτεντ, την Μπάγερν κι άλλους τεράστιους ομίλους αποτελεί ένα success story», αναφέρει ο Πάνος Βλασσάς στο «Νσυν».

Σε μόλις τέσσερα λεπτά, ο νεαρός σκηνοθέτης χώρεσε την προσωπική διαδρομή του Γιώργου Ασλανίδη, τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την επαγγελματική του ταυτότητα αλλά και τη ματιά του γύρω από το ποδόσφαιρο. «Πέρα από την προσωπική ιστορία του Γιώργου, ήθελα να σταθώ στο πώς, στο ποδόσφαιρο με το οποίο ασχολείται εκείνος, η φωτογραφία είναι ένα βασικό κομμάτι και καταλήγει να δημιουργεί συναισθήματα, κουλτούρες και κοινότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτογραφία του Καντονά, στην οποία αναφέρεται ο Γιώργος, όπου κλωτσάει κάποιον από την κερκίδα κι έμεινε στην Ιστορία σαν ένα χτύπημα στον ρατσισμό», επισημαίνει.

Τα «Πρόσωπα»

Περίοπτη θέση στo φιλμάκι έχουν οι σελίδες των «Προσώπων», του σαββατιάτικου πολιτιστικού ενθέτου των «ΝΕΩΝ», μέσα από τις οποίες τον περσινό Απρίλιο παρουσιάσαμε τη δουλειά του Γ. Ασλανίδη. Ωστόσο, τον τόνο της αφήγησης δίνουν τα καρέ του φωτογράφου, χτίζοντας μέσα από φως, κίνηση και χρώματα τον προσωπικό χάρτη των αναμνήσεών του. «Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο υλικό από προσωπικές του φωτογραφίες που είναι λίγο πιο παρασκηνιακές αλλά κυρίως της δουλειάς του, ειδικά στο κομμάτι που αναφέρει τις vintage εμφανίσεις που είχε στη συλλογή του και χρησιμοποίησε σε φωτογραφίες μόδας. Εχω συμπεριλάβει επίσης πολύ υλικό από τις συνεργασίες του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το FA Cup, το περιοδικό “NSS Sports” και την υπόλοιπη επαγγελματική του πορεία στην Αγγλία με εταιρείες κι ομίλους», δηλώνει ο σκηνοθέτης.

Το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς του είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube μέσα από το κανάλι του Γ. Ασλανίδη. «Ηταν ένα πρότζεκτ το οποίο έκανα μόνο και μόνο για να δω πώς θα βγει. Γιατί πολλές φορές βγαίνω έξω από τα νερά μου και δοκιμάζω κάτι διαφορετικό. Οχι για να αποδείξω στον κόσμο ότι είμαι καλός σκηνοθέτης ή ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε, αλλά επειδή αυτό μου αρέσει να κάνω, να δημιουργώ», καταλήγει ο Πάνος Βλασσάς.