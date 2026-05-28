Ο Χάνσι Φλικ έδωσε το «πράσινο» φως για την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον και η Μπαρτσελόνα κινήθηκε άμεσα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από τη Νιούκαστλ.

🚨 Anthony Gordon takes his first photo as new Barcelona player 🔵🔴 Here just landed with agents Adam Dugdale and Will Salthouse from Unique Sports Group. Next steps: medical and contract signing. ✍🏼 pic.twitter.com/VfdDOOWZtu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Οι δύο ομάδες φέρονται να συμφώνησαν σε deal ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, συν ακόμη 10 εκατ. σε μπόνους, με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό να ταξιδεύει ήδη στη Βαρκελώνη την Πέμπτη (28/5) ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Anthony Gordon has arrived. 🔵🔴👋🏼 pic.twitter.com/XWJQxB9llE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Μαζί του βρέθηκαν και οι εκπρόσωποί του, οι οποίοι είχαν επαφές με τον αθλητικό διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Γκόρντον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Αγγλίας, έχοντας προηγουμένως φορέσει τις φανέλες των Έβερτον, Πρέστον και Νιούκαστλ.