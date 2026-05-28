Ένας πράκτορας της CIA κατάφερε να αποσπάσει από την αμερικανική κυβέρνηση χρυσό αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα προορίζονταν για «επαγγελματικά έξοδα», σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Η έρευνα που ακολούθησε, αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό ιστορικό απάτης και ψευδών δηλώσεων που φέρεται να διέπραξε ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Ντέιβιντ Ρας υπέβαλε σειρά αιτημάτων προς την υπηρεσία, ζητώντας «σημαντική ποσότητα» ξένου νομίσματος και εκατοντάδες ράβδους χρυσού μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026, όπως αναφέρεται σε ομοσπονδιακή ένορκη κατάθεση, την οποία επικαλείται η New York Post. Παρά το ασυνήθιστο αίτημα, η CIA φέρεται να ενέκρινε τη χορήγηση των χρημάτων, χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες εξηγήσεις για τον ακριβή σκοπό τους.

Όταν το FBI πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του στη Βιρτζίνια στις 18 Μαΐου 2026, εντόπισε μετρητά ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, 35 πολυτελή ρολόγια και περισσότερες από 300 ράβδους χρυσού του ενός κιλού, συνολικής αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό γιατί η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει αυξηθεί κατά 164% μέσα στο 2026, γεγονός που εκτόξευσε την αξία του. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν επίσης, ότι η έρευνα του FBI αποκάλυψε ψευδή στοιχεία σχετικά με τις σπουδές και τη στρατιωτική του υπηρεσία, τα οποία χρονολογούνται δεκαετίες πίσω.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο Ρας ισχυρίστηκε ψευδώς, ότι κατείχε πτυχία από το Clemson University και το Rensselaer Polytechnic Institute, καθώς και πιστοποίηση αξιολόγησης από το US Naval Test Pilot School, ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αντιδράσεις και έρευνα των αρχών

Η CIA επιβεβαίωσε, ότι ο Ρας ήταν υπάλληλος της υπηρεσίας και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα. Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία ανέφερε: «Την Τρίτη 19 Μαΐου, το FBI συνέλαβε ένα άτομο μετά από παραπομπή της CIA. Μετά από εσωτερική έρευνα που εντόπισε πιθανές παραβιάσεις του νόμου, ο Διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, διαβίβασε τις πληροφορίες στο FBI για περαιτέρω διερεύνηση».

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρόσθεσε, ότι το FBI συνεργάζεται στενά με την CIA και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε δεσμευμένοι να ακολουθήσουμε τα γεγονότα, να διασφαλίσουμε τη λογοδοσία και να αποδώσουμε δικαιοσύνη σύμφωνα με τον νόμο».