Η Πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ προειδοποίησε ότι «θα ήταν λάθος να υποτιμήσεις τον Πούτιν ακόμη και τώρα», μιλώντας σε πρόσφατο φόρουμ. Παράλληλα η Άνγκελα Μέρκελ πως «το να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας (ως Ευρωπαίοι) θα ήταν εξίσου λάθος».

Η Μέρκελ αναφέρθηκε στην τελευταία της συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2021, υπενθυμίζοντας ότι «μόλις λίγες μέρες νωρίτερα ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Γενεύη». Όπως είπε, τότε είχε προτείνει «εμείς οι Ευρωπαίοι να βρούμε επίσης ένα πλαίσιο συνάντησης με τον πρόεδρο Πούτιν».

Η πρωτοβουλία εκείνη, σύμφωνα με την ίδια, δεν προχώρησε. «Αυτό απέτυχε τότε, επειδή οι άνθρωποι έλεγαν: “Όχι, όσον αφορά την πολιτική για τη Ρωσία δεν έχουμε κοινή θέση”…. Και νομίζω ότι τότε “πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε μέχρι να έχετε μια κοινή θέση”» υπογράμμισε η πρώην καγκελάριος.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό» σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η Άνγκελα Μέρκελ σημείωσε: «Η καταστροφή ενός πολιτισμού είναι σαφώς αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο».