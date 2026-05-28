Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε ανοικτά της Λευκάδας, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, για τα ευρήματα του πορίσματος των ειδικών σχετικά με το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικής κατασκευής. Για τον λόγο αυτό, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Κατά τις ίδιες πηγές, η Αθήνα αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες. Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να αποσταλεί και επίσημο διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι, το θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου 2026 από ψαρά στα ανοιχτά της Λευκάδας. Το εύρημα προκάλεσε κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και τεχνική διερεύνηση για την προέλευσή του.