Τεχνικά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν εξονυχιστικά το πλωτό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η πορεία του.

Το σύστημα GPS του έχει ήδη αναλυθεί, αποκαλύπτοντας ολόκληρη τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone – τύπου καμικάζι – φέρεται να αφέθηκε στο Ιόνιο πέλαγος από φορτηγό πλοίο. Ο στόχος του, όπως εκτιμάται, ήταν η επιτήρηση και πιθανή καταστροφή πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που κινούνται στην περιοχή.

Σε διπλωματικό επίπεδο, μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική ανάλυση από τα κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να ακολουθήσουν τα απαραίτητα διπλωματικά διαβήματα εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. «Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω, ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε στο παρελθόν επικοινωνήσει με τις ουκρανικές Αρχές για ενδεχόμενη προμήθεια τέτοιου τύπου drone. Ωστόσο, το Κίεβο είχε θέσει ως όρο να μην χρησιμοποιηθούν στο Αιγαίο, γεγονός που οδήγησε την Αθήνα να «παγώσει» τη διαδικασία. Ο εντοπισμός του drone στη Λευκάδα χαρακτηρίζεται από στρατιωτικές πηγές ως «θείο δώρο» για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς παρέχει τη δυνατότητα μελέτης, αντιγραφής και πιθανής παραγωγής παρόμοιων συστημάτων.

Το drone φυλάσσεται αυτή τη στιγμή σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.