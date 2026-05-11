Μετρώντας αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν τη σκηνική προσέγγιση της ελληνικής συμμετοχής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Αρτσίτα, η εμφάνιση του Ακύλα υπόσχεται μια πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με τη μνήμη του θεσμού.

Η ελληνική αποστολή επενδύει σε μια σκηνοθετική οπτική που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής παρουσίασης, υιοθετώντας την αισθητική ενός video clip. Ο Ακύλας ξεκινά το τραγούδι «Ferto» ενεργοποιώντας την ένδειξη «start» στις LED οθόνες, εισάγοντας το κοινό σε περιβάλλον βιντεοπαιχνιδιού.

Τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα, όπως φαίνονται και στο υλικό που δημοσιοποίησε η EBU, εκτυλίσσονται μέσα σε μια πολυγωνική κατασκευή με κάτοπτρα. Η διάταξη δημιουργεί την ψευδαίσθηση του απείρου, πριν ο καλλιτέχνης εξέλθει για να αναπτύξει τη χορογραφία του στο γνώριμο προσωπικό του ύφος.

Αναφορά στην Παπαρίζου και συμβολισμοί

Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές είναι η αναφορά στη νίκη της Έλενας Παπαρίζου. Κατά τη διάρκεια του σόλο της λύρας, η σκηνοθεσία αναβιώνει το εμβληματικό στιγμιότυπο του 2005, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Ένας χορευτής, ντυμένος με ρούχα πανομοιότυπα με εκείνα της τότε αποστολής, προσεγγίζει τον ερμηνευτή. Μέσω ειδικών χορδών που εκτείνονται από το ένδυμά του, ο Ακύλας μιμείται το παίξιμο της λύρας με ένα μεγεθυμένο δοξάρι, σε μια συμβολική αναπαράσταση της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Τρία σκηνικά «επίπεδα»

Η υπόλοιπη εμφάνιση αναπτύσσεται μέσα από τρία διακριτά στάδια, δομημένα σαν «πίστες» ψηφιακού παιχνιδιού, με κοινωνικούς και πολιτιστικούς συμβολισμούς. Ο ερμηνευτής αντιμετωπίζει διαφορετικούς χαρακτήρες που εκφράζουν σύγχρονες προκλήσεις:

Η απληστία: Η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται στη λατρεία του πλούτου. Ένας άνδρας καλυμμένος με χρυσό πλαισιώνει τον Ακύλα, ενώ το σκηνικό γεμίζει με απεικονίσεις χαρτονομισμάτων.

Η πολιτιστική ταυτότητα: Στη δεύτερη φάση, ο καλλιτέχνης συναντά ένα ελληνικό άγαλμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το σημείο αυτό θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Το δωμάτιο της φήμης: Το τρίτο επίπεδο σχολιάζει την εμμονή με τη δημόσια εικόνα. Η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, στον ρόλο μιας influencer, εμφανίζεται ανάμεσα σε κορνίζες με το πρόσωπό της, αλλάζοντας συνεχώς θέση, σε μια αλληγορία για τη ρευστότητα της ψηφιακής διασημότητας.

Η κορύφωση της εμφάνισης

Καθώς το τραγούδι πλησιάζει στο τέλος, η δράση μεταφέρεται στην κορυφή της κεντρικής σκηνής. Η ένταση μειώνεται, τα φώτα χαμηλώνουν και ο Ακύλας αφαιρεί τα γυαλιά του, προσδίδοντας δραματικό τόνο στη στιγμή.

Σε αυτό το σημείο, ο καλλιτέχνης απευθύνεται στη μητέρα του, ενώ οι στίχοι προβάλλονται μεταφρασμένοι στα αγγλικά στις LED οθόνες, ώστε να γίνει κατανοητό το μήνυμα από το διεθνές κοινό. Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με τον Ακύλα να απομακρύνεται πάνω σε πατίνι, υπό τη λάμψη πυροτεχνημάτων, σφραγίζοντας μια φαντασμαγορική παρουσία με έντονο συμβολισμό.