Χθες Κυριακή, οι διαγωνιζόμενοι περπάτησαν στο «τιρκουάζ χαλί», με εντυπωσιακές avant garde εμφανίσεις.

Με… φόρα ο Akylas & «FERTO»

Ο Akylas και η ελληνική συμμετοχή κατάφεραν να κερδίσουν όλες τις εντυπώσεις. Βημάτισε στο «τιρκουάζ χαλί» στον ρυθμό του «Ζορμπά». Φόρεσε δημιουργία του Φίλιππου Μίσα, εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα».

Ένα total σαμπανιζέ outfit, με φτερά στρουθοκαμήλου να στολίζουν το παντελόνι του, μία μακριά κορδέλα αντί γραβάτας, στέμμα φτιαγμένο από χνουδωτές κορώνες και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο χέρι.

Τα βλέμματα όμως φαίνεται να έκλεψε η Παρθένα Χοροζίδου, με το πορτοκαλί της μάξι φόρεμα και τα γατίσια της αυτιά.

Αύριο Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ημιτελικός του διαγωνισμού.