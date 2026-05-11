Η Αργεντινή ανακοίνωσε τη διευρυμένη λίστα των 55 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην προεπιλογή για το Μουντιάλ του 2026, με τη μεγάλη έκπληξη να αφορά την απουσία του Πάουλο Ντιμπάλα.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τον έμπειρο μεσοεπιθετικό στα πλάνα του για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, επιλογή που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην Αργεντινή.

Ο 32χρονος άσος της έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού να στραφεί σε ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερη αγωνιστική συνέπεια και διαθεσιμότητα.

🚨 Argentina have announced their 55 player World Cup roster 55 players will now be cut to 26 No place for Paulo Dybala ❌🇦🇷 pic.twitter.com/Yz5hTN26AS — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 11, 2026

Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Ντιμπάλα σε συλλογικό επίπεδο παραμένει ανοιχτό. Το συμβόλαιό του με τη Ρόμα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και όλα δείχνουν πως δύσκολα θα συνεχίσει στην ιταλική ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Λατινική Αμερική, η Μπόκα Τζούνιορς εμφανίζεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, επιχειρώντας να πραγματοποιήσει μία ακόμη ηχηρή μεταγραφή μετά τις προσθήκες έμπειρων ποδοσφαιριστών τα προηγούμενα χρόνια.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στην προεπιλογή των παικτών δεν συμπεριλήφθηκε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.