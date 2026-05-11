Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων στο δημόσιο σύστημα υγείας για ακόμη 12 μήνες αποφάσισαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Στόχος είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9.340.000 ευρώ. Επιδιώκεται η άμεση εργασιακή ένταξη ανέργων, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους και στους νέους, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες σε κρίσιμους τομείς, όπως ο ευαίσθητος χώρος της υγείας.

Δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Ένας χρόνος πέρασε από τον διορισμό 500 τραυματιοφορέων και το μέτρο εστέφθη από απόλυτη επιτυχία. Οι εκτιμήσεις μας αποδείχθηκαν απολύτως σωστές και οι 500 τραυματιοφορείς συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των καθυστερήσεων στη διακομιδή ασθενών, στην αποσυμφόρηση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας των νοσοκομείων μας.

Η επέκταση για έναν ακόμη χρόνο του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης καθίσταται αναγκαία, ώστε να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις αναμονές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος Υγείας στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Ευχαριστώ θερμά την κα Κεραμέως, το υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ, για την επιτυχημένη συνεργασία, καθώς και για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες, ότι το ΕΣΥ που παραδίδουμε θα είναι αρκετά πιο βελτιωμένο και εξελιγμένο από αυτό που παραλάβαμε».

Η τοποθέτηση της Νίκης Κεραμέως

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σημείωσε:

«Αποφασίσαμε από κοινού με τον κ. Γεωργιάδη να επεκτείνουμε για έναν ακόμη χρόνο το εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων του υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το οποίο έχει επιτύχει σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός: Αφενός να εντάξουμε σε εργασία 500 άνεργους συμπολίτες μας, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε ηλικία άνω των 50 ετών, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας και βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, όπως επίσης και σε νέους. Αφετέρου πετύχαμε να ενισχύσουμε βασικές υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία, προσφέροντας καλύτερες παροχές προς τους πολίτες.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της ΔΥΠΑ, συνεχίζει να συνδράμει το Δημόσιο μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό Υγείας, κ. Γεωργιάδη, καθώς και το υπουργείο Υγείας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για ακόμη μία φορά».