Η παρουσία του Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2026 αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των τελευταίων εβδομάδων, με τον Κάρλο Αντσελότι να δίνει μια πρώτη απάντηση μέσω της προεπιλογής της «σελεσάο».

Ο Ιταλός τεχνικός ανακοίνωσε τη λίστα των 55 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στο αρχικό πλάνο για τη διοργάνωση και μέσα σε αυτή βρίσκεται κανονικά και το όνομα του Βραζιλιάνου σταρ.

Ο Νεϊμάρ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δείχνει έτοιμος να επιστρέψει σε κορυφαίο επίπεδο, την ώρα που αγωνίζεται ξανά με τη φανέλα της Σάντος, της ομάδας από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή.

🚨🇧🇷 Brazil have announced their 55 man preliminary World Cup squad. pic.twitter.com/hIfcrDMhzM — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 11, 2026

Η τελική αποστολή της Βραζιλίας αναμένεται να ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου, με τον Αντσελότι να μην έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του σχετικά με το αν ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός θα βρεθεί τελικά στην τελική λίστα για τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Η Βραζιλία συμμετέχει στον ίδιο όμιλο με το Μαρόκο, την Αϊτή και τη Σκωτία, έχοντας ως βασικό στόχο μια δυναμική πορεία μέχρι τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.