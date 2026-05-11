Η βιογραφική ταινία «Michael», που σαρώνει στο box office και προσελκύει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, επιχειρεί να φωτίσει την πιο γνωστή πλευρά του Μάικλ Τζάκσον – εκείνη του αξεπέραστου showman. Από τα παιδικά του χρόνια έως τον θάνατό του το 2009, σε ηλικία 50 ετών, ο «βασιλιάς της ποπ» παρουσιάζεται ως καλλιτέχνης-φαινόμενο που καθήλωσε γενιές ακροατών.

Παρά τους προσωπικούς του δαίμονες, ο Τζάκσον είχε μια μοναδική ικανότητα να μαγεύει το κοινό και να μετατρέπει κάθε του εμφάνιση σε παγκόσμιο γεγονός. Ωστόσο, άνθρωποι που έζησαν κοντά του υποστηρίζουν ότι η ταινία αφήνει εκτός μια σκοτεινή πλευρά της ζωής του, η οποία, αν παρουσιαζόταν, θα προκαλούσε διεθνές σοκ.

Οι παραλείψεις αυτές έχουν πυροδοτήσει αντιδράσεις, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι η ταινία επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία, αγνοώντας τους ισχυρισμούς των Έντι, Ντομινίκ, Μαρί-Νικόλ και Άλντο Κάσιο.

Η σχέση του Μάικλ Τζάκσον με την οικογένεια Κάσιο

Το 1986, ο Τζάκσον επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το σπίτι της οικογένειας Κάσιο στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο καλλιτέχνης αποκαλούσε τους Κάσιο τη «μυστική» δεύτερη οικογένειά του, περνώντας μαζί τους μεγάλο μέρος του χρόνου του.

Σήμερα, τα μέλη της οικογένειας είναι ενήλικες και καταγγέλλουν ότι, όταν ήταν παιδιά, ο Τζάκσον τους προετοίμαζε ψυχολογικά και στη συνέχεια τους κακοποιούσε σεξουαλικά για διάστημα 25 ετών. Οι μαρτυρίες τους στην εκπομπή 60 Minutes στην Αυστραλία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Ο νομικός εκπρόσωπος του καλλιτέχνη έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «μια απεγνωσμένη προσπάθεια οικονομικής εκμετάλλευσης». Παρ’ όλα αυτά, οι δηλώσεις των Κάσιο προκάλεσαν νέο κύμα συζητήσεων γύρω από τη ζωή και την κληρονομιά του Τζάκσον.

Οι ισχυρισμοί της οικογένειας

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, ο Τζάκσον επισκεπτόταν συχνά το σπίτι τους χωρίς προειδοποίηση, συνοδευόμενος από τον χιμπατζή του, Μπαμπλς. Με τα χρόνια, έγινε αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των γονιών και των παιδιών.

Ο Έντι Κάσιο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι γονείς μου ένιωθαν ξεχωριστοί που ένας τόσο μεγάλος σταρ ήθελε να γίνει φίλος τους». Ωστόσο, όπως λέει, αυτή η σχέση εξελίχθηκε με τρόπο που τους τραυμάτισε βαθιά.

Τα αδέλφια Κάσιο ισχυρίζονται ότι υπήρξε χειρισμός και σταδιακή προετοιμασία, που οδήγησε σε μακροχρόνια κακοποίηση. Οι περιγραφές τους είναι σοκαριστικές και, όπως λένε, κανένα από τα παιδιά δεν γνώριζε τότε τι συνέβαινε στα υπόλοιπα.

Η απάντηση της πλευράς Τζάκσον

Ο δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, Μάρτι Σίνγκερ, απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για μια προφανή προσπάθεια να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του Μάικλ». Υπενθύμισε ότι η ίδια οικογένεια είχε υπερασπιστεί δημόσια τον Τζάκσον για περισσότερα από 25 χρόνια, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Σύμφωνα με τον Σίνγκερ, οι νέες καταγγελίες έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες δηλώσεις των Κάσιο, ενώ ισχυρίζεται ότι υπήρξε και οικονομική απαίτηση για να μη δημοσιοποιηθούν οι ισχυρισμοί.

Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, οι αποκαλύψεις αυτές προσθέτουν ακόμη μία σκιά στη ζωή του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τη μουσική βιομηχανία. Και, όπως σημειώνουν σχολιαστές, πολλοί φαν του παγκοσμίως καλούνται πλέον να επανεξετάσουν τη σχέση τους με τον «βασιλιά της ποπ».