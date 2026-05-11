Η Γερμανία απέρριψε την πρόταση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με την οποία ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο συντονιστή στις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας, Γκύντερ Κριχμπάουμ, δήλωσε ότι ο Σρέντερ «δεν έχει κάνει κι ακριβώς τα πάντα κατά το παρελθόν ώστε να είναι ικανός να ενεργεί ως ουδέτερος μεσολαβητής, ως έντιμος διαμεσολαβητής». Η τοποθέτησή του έγινε προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του Πούτιν να μεσολαβήσει ο πρώην καγκελάριος μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαίων.

«Είναι και φυσικά υπήρξε πολύ επηρεασμένος από τον κ. Πούτιν – οι στενές φιλίες μπορεί να είναι νόμιμες οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά δεν βοηθούν κάποιον να θεωρείται αμερόληπτος μεσολαβητής», πρόσθεσε ο Κριχμπάουμ, υπογραμμίζοντας τον σκεπτικισμό του Βερολίνου για τον ρόλο του πρώην καγκελαρίου.

Ένας Γερμανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, σημείωσε ότι η προσφορά δεν είναι αξιόπιστη, καθώς η Ρωσία δεν έχει αλλάξει κανέναν από τους όρους της. Υπενθύμισε επίσης ότι ο Πούτιν έχει διατυπώσει στο παρελθόν ψευδείς προτάσεις με στόχο τη διάσπαση της δυτικής συμμαχίας.

Ο σκεπτικισμός για τον Σρέντερ

Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, μετά την αποχώρησή του από το αξίωμά του το 2005, ανέλαβε σχεδόν αμέσως καθήκοντα προέδρου σε γερμανορωσική κοινοπραξία αγωγών φυσικού αερίου. Έκτοτε, έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική για τη στενή του σχέση με τον Πούτιν, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, απέρριψε επίσης την πρόταση του Ρώσου προέδρου. «Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι ιδέα του Πούτιν. Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ δεν θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη», δήλωσε προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών.