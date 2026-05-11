Βρισκόμαστε στο 1950, στην καφετέρια του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Αλαμος. Μια παρέα συζητά παθιασμένα για τις πιθανότητες να υπάρχει έξυπνη ζωή πέρα από τον πλανήτη μας. Και ξαφνικά, ο Ενρίκο Φέρμι θέτει ένα ερώτημα που θα μείνει στην ιστορία. Αφού ο Ηλιος είναι ένα νεαρό σε ηλικία αστέρι και ο Γαλαξίας είναι γεμάτος με αρχαιότερα αστέρια – είπε ο ιταλός νομπελίστας Φυσικής –, οι εξωγήινοι θα έπρεπε να έχουν αναπτύξει πιο προχωρημένους πολιτισμούς από τον δικό μας. «Πού βρίσκονται λοιπόν;» (Where is everybody?)

Αμερικανοί πιλότοι ισχυρίζονται ότι τους έχουν δει. Την περασμένη Παρασκευή, το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη δόση των απορρήτων αρχείων του FBI, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της NASA που αναφέρονται σε «άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα» και «φωτεινές σφαίρες». Πέντε από αυτά, μάλιστα, αφορούν καταγραφές στον ελληνικό ουρανό τον Οκτώβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024. Το «αντικείμενο» εμφανιζόταν για κανένα δίλεπτο και μετά εξαφανιζόταν. Οπότε το επόμενο εύλογο ερώτημα είναι: γιατί αυτοί οι τύποι δεν κάθονταν λίγο παραπάνω μαζί μας;

Ο πρώτος που αποπειράθηκε να δώσει μια απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα ήταν ο νορβηγός ερευνητής Ερικ Γκέσλιν, καθηγητής διαδραστικών μέσων στο Πανεπιστήμιο του Νόροφ. Η Μεγάλη Σιωπή των εξωγήινων, έγραψε τον περασμένο Μάρτιο, μπορεί να μην οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν, αλλά στο ότι κάνουν την ηθική ή στρατηγική επιλογή να μην έρθουν σε επαφή μαζί μας. Ισως μας φοβούνται. «Το ότι στέλνουμε φιλικά σημάδια δεν σημαίνει ότι μας θεωρούν απαραιτήτως φιλικό πολιτισμό», έγραψε ο Γκέσλιν. ‘Η μπορεί να μας βαριούνται, να θεωρούν χάσιμο χρόνου την επικοινωνία μαζί μας.

Ας πούμε ότι οι εξωγήινοι που μπήκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο την Κυριακή 1/10/2023, την πρώτη φορά που αναφέρονται στα αρχεία του Πενταγώνου, κατέβασαν στα υπερσύγχρονα μηχανήματά τους «τα ΝΕΑ» εκείνου του Σαββατοκύριακου. Τι διάβασαν στο πρώτο θέμα; Οτι τρεις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές και εννιά μήνες πριν από τις ευρωεκλογές η Ελλάδα βρισκόταν σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς οι ηγέτες των τριών μεγάλων κομμάτων ετοίμαζαν τις κινήσεις τους. Παρόλο που δεν τους ενδιέφερε καθόλου η γήινη πολιτική, οι υψηλοί επισκέπτες άρχισαν να διαβάζουν τα κειμενάκια κάτω από τον τίτλο, όταν ξαφνικά έσκασαν στα γέλια. Ο Μητσοτάκης, λέει, είχε στόχο να στεγανοποιήσει την κυριαρχία του στο Κέντρο. Γι’ αυτό, είπαν, παρακολουθούσε μαζί με το Predator όποιον περνούσε απ’ έξω; Ο Ανδρουλάκης, πάλι, ήθελε να αποδείξει ότι αποτελεί την ήρεμη δύναμη με προοπτική. Καλά, αναρωτήθηκαν, δεν βλέπει τις δημοσκοπήσεις;

Εκεί όμως που σήκωσαν τα χέρια ψηλά ήταν όταν διάβασαν ότι κάποιος Κασσελάκης, που είχε εκλεγεί μια εβδομάδα νωρίτερα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε βάλει στόχο να ξεκολλήσει το κόμμα από το 17%, κρατώντας το ενωμένο. Αυτοί μας δουλεύουν, σκέφτηκαν οι εξωγήινοι. Και έκαναν μεταβολή.