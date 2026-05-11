Ένας Γερμανός κέρδισε αποζημίωση μετά από δικαστική διαμάχη με ταξιδιωτική εταιρεία, λόγω της αδυναμίας να βρει ξαπλώστρα στις διακοπές του στην Κω εξαιτίας του γνωστού φαινομένου των «towel wars» – των τουριστών που «καπαρώνουν» θέσεις από τα ξημερώματα.

Ο 48χρονος Ντέιβιντ Έγκερτ, πιλότος από το Ντίσελντορφ, υποστήριξε ότι τα δύο του παιδιά αναγκάστηκαν να ξαπλώνουν στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, καθώς όλες οι 400 ξαπλώστρες του πολυτελούς ξενοδοχείου στην Κω είχαν δεσμευθεί με πετσέτες από άλλους επισκέπτες. Ο ίδιος είχε καταβάλει πάνω από 6.200 λίρες για τις διακοπές του με τη σύζυγο και τα παιδιά του το 2024.

Μετά την προσφυγή του στη δικαιοσύνη, το δικαστήριο του Αννόβερου αποφάσισε υπέρ του, επιδικάζοντας αποζημίωση 770 λιρών από την ταξιδιωτική εταιρεία. Ο Έγκερτ δήλωσε ότι οι τουρίστες στο εν λόγω πεντάστερο τοποθετούσαν πετσέτες στις ξαπλώστρες από τα χαράματα, αγνοώντας τις πινακίδες που απαγόρευαν ρητά την πρακτική αυτή.

«Ήταν ένα μεγάλο, πολυτελές ξενοδοχείο με περίπου 400 ξαπλώστρες – και όλες είχαν πετσέτες πάνω τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρά τις προσπάθειές του να σηκώνεται νωρίς κάθε πρωί για να βρει θέση δίπλα στην πισίνα, δεν τα κατάφερε ποτέ, ενώ οι ξαπλώστρες παρέμεναν άδειες για ώρες.

Η δικαστική απόφαση και το φαινόμενο των «towel wars»

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο το μακροχρόνιο ευρωπαϊκό φαινόμενο των «towel wars», όπου παραθεριστές σπεύδουν από τα χαράματα για να «κρατήσουν» τις καλύτερες θέσεις στην πισίνα ή στην παραλία. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ταξιδιωτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρεμβαίνουν και να διασφαλίζουν δίκαιη κατανομή, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις μεταξύ πελατών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο τουριστικός πράκτορας όφειλε να μεριμνήσει για ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ξαπλωστρών και των επισκεπτών. Η TUI Deutschland είχε ήδη καταβάλει στον Έγκερτ προκαταβολικά αποζημίωση, πριν η υπόθεση οδηγηθεί στο δικαστήριο.

«Δεν είναι θέμα εθνικότητας»

Ο Έγκερτ επεσήμανε ότι το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά κάποια εθνικότητα, αλλά είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη. «Δεν θα το χώριζα σε Βρετανούς ή Γερμανούς. Είναι λίγο σαν το ποδόσφαιρο – μια παράδοση, αλλά αστεία παράδοση μεταξύ φίλων», είπε.

Παραδέχθηκε μάλιστα ότι και ο ίδιος έχει συμμετάσχει σε παρόμοιες πρακτικές στο παρελθόν, εξηγώντας ότι «όταν έχεις παιδιά, είτε κρατάς ξαπλώστρα με πετσέτα είτε δεν έχεις καθόλου». Ωστόσο, τόνισε πως η συγκεκριμένη εμπειρία τον ώθησε να αναζητήσει δικαιοσύνη, καθώς θεωρεί ότι οι εταιρείες πρέπει να προστατεύουν τους πελάτες τους από τέτοιες καταστάσεις.

Ενδεχόμενες συνέπειες για τον τουριστικό κλάδο

Ο πρώην πιλότος της Air Berlin προειδοποίησε ότι η απόφαση αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για χιλιάδες παρόμοιες αγωγές, εάν οι ταξιδιωτικές εταιρείες δεν λάβουν μέτρα για να περιορίσουν το φαινόμενο του λεγόμενου «dawn dash». «Αν χιλιάδες παραθεριστές αρχίσουν να προσφεύγουν δικαστικά, οι ζημιές θα φτάσουν σε εκατομμύρια. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση», σημείωσε.

Παρότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει την κράτηση ξαπλώστρας με πετσέτα, οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες προειδοποιούν ότι πετσέτες που μένουν αφύλακτες πάνω από 30-60 λεπτά μπορεί να απομακρύνονται. Ωστόσο, η εφαρμογή του κανόνα παραμένει ασαφής, αφήνοντας περιθώριο για συγκρούσεις μεταξύ των τουριστών.

Πώς τα ξενοδοχεία βάζουν τέλος στην «αγώνα» για τις ξαπλώστρες, μετά την αποζημίωση που κέρδισε ο Ντέιβιντ Έγκερτ

Ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα στην Ευρώπη αρχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για να σταματήσουν το φαινόμενο της «πρωινής εξόρμησης» για κράτηση ξαπλώστρας με πετσέτες, μετά την υπόθεση του άνδρα που κέρδισε αποζημίωση για την ταλαιπωρία του στις διακοπές.

Πώς αντιδρούν τα ξενοδοχεία

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, αρκετοί ταξιδιώτες μίλησαν στο BBC για παρόμοιες εμπειρίες. Ο Άντριου Μιλς από το Νιούκαστλ είπε ότι πέρυσι στη Ζάκυνθο «οι ξαπλώστρες ήταν όλες δεσμευμένες με πετσέτες από τις 6 το πρωί». Άλλος παραθεριστής ανέφερε πως στην Αττάλεια της Τουρκίας το ίδιο φαινόμενο «του χάλασε τη διάθεση των διακοπών».

Κάποια θέρετρα, ωστόσο, εφαρμόζουν νέους κανόνες. Σε κατασκηνώσεις στη Γαλλία, «δύο φορές τη μέρα ηχεί σειρήνα και αν δεν είσαι στη θέση σου, όλα τα αντικείμενα μεταφέρονται στα απολεσθέντα». Στην Κύπρο, ξενοδοχείο στο Πρωταρά εφαρμόζει σύστημα όπου κάθε επισκέπτης νοικιάζει συγκεκριμένη ξαπλώστρα για όλη τη διάρκεια των διακοπών του, με δυνατότητα αλλαγής σημείου κατόπιν ενημέρωσης της διοίκησης.

Ανάλογη πρακτική εφαρμόζεται και σε θέρετρο της Πάφου, το οποίο, σύμφωνα με τον Κόλιν Ντέιβισον από το Νιούκαστλ, λειτουργεί «άψογα». Η ιστοσελίδα του ξενοδοχείου αναφέρει ότι οι ξαπλώστρες κατανέμονται κατά το check-in, με δίκαιο και προσεκτικό τρόπο, ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής.

Σε άλλο ξενοδοχείο στην Κύπρο, όπως είπε ο Άσλεϊ Χέρμαν από το Γουότφορντ, «οι ομπρέλες είναι αριθμημένες και κατανέμονται μία ανά δύο άτομα στην αρχή των διακοπών». Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια λαμβάνει δύο ομπρέλες και τέσσερις ξαπλώστρες.

Άλλοι παραθεριστές, πάντως, περιέγραψαν πιο ανορθόδοξες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Ένας ταξιδιώτης θυμήθηκε πως στην Ίμπιζα κάποιοι άφηναν πετσέτες μέσα στη νύχτα, μέχρι που «κάποιοι νεαροί τις πέταξαν όλες στην πισίνα» – και τότε το φαινόμενο σταμάτησε.

Πηγές: Daily Mail, BBC