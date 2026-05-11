Η υπόθεση του ακυβέρνητου drone – καμικάζι που βρέθηκε στη χώρα μας δεν είναι αστεία, ούτε μπορεί να σχολιάζεται μονάχα με τηλεοπτική σεναριολογία και μουσικές θρίλερ. Διότι το μη επανδρωμένο σκάφος δεν εντοπίστηκε από στρατιωτικά ραντάρ. Βρέθηκε από ντόπιους ψαράδες με τις μηχανές του σε λειτουργία, εγκλωβισμένο μέσα σε μια θαλάσσια σπηλιά. Εφερε τρεις πυροκροτητές, άγνωστη ποσότητα εκρηκτικής ύλης (γύρω στα 100 κιλά, λένε τα ρεπορτάζ) και δορυφορική κεραία Starlink. Ο αλιείς μάλιστα, προφανώς εξαιτίας άγνοιας, το ρυμούλκησαν στο λιμάνι, θέτοντας εαυτούς σε πολύ σοβαρό κίνδυνο.

Η προέλευση του drone και το πώς κατέληξε στην περιοχή μας θα ερευνηθούν αρμοδίως· όμως η διαχείριση του συμβάντος από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας προκαλεί έκπληξη. Το ζήτημα σχολιάστηκε από τον Νίκο Δένδια, κατά τη διάρκεια του προσυνεδρίου της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σε έναν σχετικά πανηγυρικό τόνο που ταιριάζει σε μια κομματική εκδήλωση, αλλά ξενίζει στη συγκεκριμένη θεματολογία.

Ο υπουργός ανέφερε πως το drone «αλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα» (;) προσθέτοντας «ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει». Υποθέτουμε ότι θα ενημερώσει σχετικά, με τον κατάλληλο τρόπο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, συνέδεσε το περιστατικό με την «Ατζέντα 2030» και τη δημιουργία ενός anti-drone θόλου, θεωρώντας ότι η εύρεση του συγκεκριμένου όπλου είναι μια καλή ευκαιρία για να πούμε ότι και η Ελλάδα αναπτύσσει τέτοια συστήματα και «δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε».

Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά σε τι ακριβώς απαντά, τώρα, αυτό; Κατ’ αρχάς, το drone εντοπίστηκε στην ακτογραμμή της Λευκάδας και όχι σε διεθνή ύδατα· και εντοπίστηκε από πολίτες. Επιπλέον, το ευρύτερο πλαίσιο στη Μεσόγειο επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος μπορεί να είναι μακριά, η θάλασσα όμως κρύβει «μυστικά» και σκιώδεις στόλους και οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι είναι πιθανή η χρήση εξωχώριων βάσεων, π.χ. στη Λιβύη. Είναι πολλά τα ενδεχόμενα που πρέπει να αναλυθούν, άρα, με πιθανές διπλωματικές προεκτάσεις. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι πως, όταν ένα οπλισμένο σκάφος διασχίζει τον εθνικό θαλάσσιο χώρο και ο εντοπισμός και η εξουδετέρωσή του ξεκινούν από την πρωτοβουλία δύο ψαράδων, τα στοιχεία επιβάλλουν εξηγήσεις για τυχόν κενά επιτήρησης, προτού χειροκροτήσουμε όλοι μαζί το αφήγημα της μελλοντικής στρατιωτικής υπεροχής.