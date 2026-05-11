Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια αλλά και παρουσία της αφρικανικής σκόνης θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη 12 Μαΐου στη χώρα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες τις απογευματινές ώρες. Από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή, με διαστήματα ηλιοφάνειας και περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και αισθητή υποχώρηση της σκόνης και της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί σε ευχάριστα επίπεδα.

Καλοκαιρινό σκηνικό με ηλιοφάνεια και ζέστη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη 12 Μαΐου σε ολόκληρη τη χώρα, με βασικά χαρακτηριστικά την εκτεταμένη ηλιοφάνεια, τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και την παραμονή της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Περιορισμένη ορατότητα και σκόνη στην ατμόσφαιρα

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα παραμείνει για ακόμη μία ημέρα πάνω από τη χώρα, ωστόσο οι συγκεντρώσεις της θα είναι χαμηλές έως μέτριες στις περισσότερες περιοχές.

Άνεμοι τοπικά ενισχυμένοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασίες έως και 34 βαθμούς Κελσίου

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, διατηρούμενη σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και στην Κρήτη θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Τοπικά σε αυτές τις περιοχές αναμένονται ακόμη υψηλότερες τιμές, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί και τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές να αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα γύρω ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 και τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, ενώ πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σταδιακά πιο άστατος ο καιρός την Τετάρτη

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Προς το βράδυ, τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα παρουσιάσουν εξασθένηση και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά κεντρικά τμήματα.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται από αρκετές περιοχές της χώρας, αν και θα παραμείνει σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά τους 26, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς και τοπικά τους 31, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου.

Απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη την Πέμπτη και παραμένει ο άστατος καιρός

Την Πέμπτη 14 Μαΐου, άστατος θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται από τις πρωινές ώρες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από τις μεσημβρινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Μέχρι το βράδυ ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα φαινόμενα να σταματούν.

Η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί πλέον από τη χώρα, βελτιώνοντας αισθητά την ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι στα βορειοανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα από δυτικές, με ένταση 2 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, κυρίως στα ηπειρωτικά, επανερχόμενη σταδιακά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Με ήπιες θερμοκρασίες και τοπικές βροχές έως και το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται πλέον σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές.

Κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ωστόσο, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση ή διάρκεια και δεν φαίνεται να προκαλούν προβλήματα.

Παράλληλα, η ατμόσφαιρα θα είναι πιο καθαρή, καθώς η αφρικανική σκόνη θα έχει απομακρυνθεί πλήρως, ενώ τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα παραμείνουν αρκετά μέσα στην ημέρα.