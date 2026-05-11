Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα συμβολικό μνημείο προς τιμήν του Ντιόγο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το περασμένο καλοκαίρι.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Άνφιλντ πρόκειται να τοποθετηθεί ένα γλυπτό σε σχήμα καρδιάς, το οποίο θα περιλαμβάνει τους αριθμούς 20 και 30, σε μια κίνηση με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλοι της Λίβερπουλ αλλά και γενικότερα οι ποδοσφαιρόφιλοι θα έχουν έναν μόνιμο χώρο για να αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη των δύο αδικοχαμένων αδερφών, κρατώντας ζωντανή την παρουσία τους στο «σπίτι» των Reds.