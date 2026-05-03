Η Πόρτο επέστρεψε στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου μετά από τέσσερα χρόνια, κατακτώντας ουσιαστικά τον τίτλο το βράδυ του Σαββάτου (02/05).

Οι «δράκοι» επικράτησαν 1-0 της Αλβέρκα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής, με τον Μπέντναρεκ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Πόρτο ξέφυγε με διαφορά εννέα βαθμών από τη Μπενφίκα, η οποία νωρίτερα είχε φέρει ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με τη Φαμαλικάο.

Παρά το εορταστικό κλίμα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η κίνηση του αρχηγού της ομάδας, Ντιόγκο Κόστα, να τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα. Σε αντίθεση με τους συμπαίκτες του που φόρεσαν επετειακά μπλουζάκια με τον αριθμό «31», ο Κόστα εμφανίστηκε με φανέλα που έφερε το «19» και το όνομα του πρώην συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ και στην εθνική Πορτογαλίας, φιλώντας παράλληλα το μπράτσο του με τη σχετική αναφορά.

Έχουν περάσει σχεδόν δώδεκα μήνες από τον τραγικό θάνατο του 28χρονου Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, στο 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού A-52, κοντά στην περιοχή Παλάσιος ντε Σανάμπρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» την ημέρα του συμβάντος.

