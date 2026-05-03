Η Πόρτο επέστρεψε στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου μετά από τέσσερα χρόνια, κατακτώντας ουσιαστικά τον τίτλο το βράδυ του Σαββάτου (02/05).

Οι «δράκοι» επικράτησαν 1-0 της Αλβέρκα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής, με τον Μπέντναρεκ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Πόρτο ξέφυγε με διαφορά εννέα βαθμών από τη Μπενφίκα, η οποία νωρίτερα είχε φέρει ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με τη Φαμαλικάο.

𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 💙 𝗙𝗨𝗧𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗘 𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 🏆 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗔̃𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲 pic.twitter.com/mWGseZgfHE — FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026

Παρά το εορταστικό κλίμα, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η κίνηση του αρχηγού της ομάδας, Ντιόγκο Κόστα, να τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα. Σε αντίθεση με τους συμπαίκτες του που φόρεσαν επετειακά μπλουζάκια με τον αριθμό «31», ο Κόστα εμφανίστηκε με φανέλα που έφερε το «19» και το όνομα του πρώην συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ και στην εθνική Πορτογαλίας, φιλώντας παράλληλα το μπράτσο του με τη σχετική αναφορά.

Always with us 💙 Diogo Jota⭐ pic.twitter.com/KQ50xCBbOd — FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026

Έχουν περάσει σχεδόν δώδεκα μήνες από τον τραγικό θάνατο του 28χρονου Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, στο 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού A-52, κοντά στην περιοχή Παλάσιος ντε Σανάμπρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» την ημέρα του συμβάντος.