- θάνατος 19χρονης: Φόβος για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειάς της
- MακΚόλουμ για Γιαννακόπουλο: «Η τιμωρία ήταν υπερβολική – Δεν είναι σωστό να μη βρεθεί στο Final Four
- «Ο Θεός με πήγε στην κόλαση, μύριζα τη σάπια σάρκα»: Συγκλονίζει η γυναίκα που έμεινε νεκρή για 11 λεπτά
Δημοφιλή
- 1
Πάρτι παρανομίας στο Δημόσιο - Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων
- 2
Τσερνόμπιλ: Οι λύκοι που επέζησαν από την καταστροφή εξελίσσονται σε κάτι που οι επιστήμονες δεν έχουν ξαναδ
- 3
Άνδρας 43 ετών πήγε στον γιατρό με πόνους στο στομάχι - Έξι μήνες αργότερα, πέθανε από τον «σιωπηλό δολοφόνο» -
- 4
Αλλάζουν όλα στα ενοίκια: 10 σημεία-κλειδιά για τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου
- 5
Θύελλα αντιδράσεων για δήλωση του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα
- 6
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 4-4: Ο καλύτερος τελικός Κυπέλλου όλων των εποχών!
- 7
Ποιος παίρνει την περιουσία όταν δεν υπάρχει διαθήκη; Oι εκπλήξεις της διαδοχής που φέρνει ο νέος νόμος
- 8
Πλειστηριασμός ή oικειοθελής πώληση: Γιατί το «σφυρί» είναι η χειρότερη επιλογή για τον οφειλέτη
- 9
Δημοσκοπήσεις: Πού βρίσκονται Τσίπρας και Καρυστιανού – Κλιμακώνει ο Ανδρουλάκης
- 10
Καραπαπάς: «Δεν έμαθαν κάποιοι το μάθημά τους» – Ανάρτηση-κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού
Παιδί-φαινόμενο 11 ετών τρέχει ημιμαραθώνιο σε 1:20 και ξεπερνά τον μπαμπά του
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση σημείωσε στον ημιμαραθώνιο 500 Festival Mini-Marathon της Ιντιανάπολις ο 11χρονος Μπεν Ντικ, ο οποίος κατέγραψε επίδοση που ενδέχεται να αποτελεί ανεπίσημο παγκόσμιο ρεκόρ για την ηλικιακή του κατηγορία. Ο νεαρός δρομέας τερμάτισε τη διαδρομή σε 1 ώρα, 20 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα (1:20:14), αφήνοντας μάλιστα πίσω του τον πατέρα του, Μπραντ Ντικ, […]
Οι Βάλκιρις έλυσαν τη συνεργασία με τη Φασούλα, κοντά σε συμφωνία με τον Αθηναϊκό
Μετά από μια σύντομη θητεία στο WNBA και την αποδέσμευσή της από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, η Μαριέλλα Φασούλα ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα της στον Αθηναϊκό, όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο υπό τον Ηλία Ζούρο. Η διεθνής σέντερ, μετά από μια εξαιρετική σεζόν στην Μπεσίκτας, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στην άλλη πλευρά […]
Η Μπενφίκα του Μουρίνιο ανέδειξε τον διαιτητή ως «MVP» του αγώνα
Η Μπενφίκα έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο (2/5), για την 32η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, σε ένα ματς που άφησε έντονα παράπονα στους «Αετούς» για τη διαιτησία. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη, προηγήθηκε με 0-2, ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση, παίρνοντας τελικά […]
Η Λέφσκι Σόφιας στέφθηκε πρωταθλήτρια και οι οπαδοί έκαναν την νύχτα… ημέρα
Η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε με 3-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του βουλγαρικού πρωταθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στους 76 βαθμούς και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια, «σπάζοντας» την κυριαρχία της Λουντογκόρετς, η οποία κατακτούσε τον τίτλο επί 13 συνεχόμενες σεζόν. […]
Άρση βαρών: Η τρομερή Στρατουδάκη «έσπασε» έξι πανελλήνια ρεκόρ και κατέκτησε δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεανίδων (vid)
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Στρατουδάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων/νεανίδων, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών και σημειώνοντας παράλληλα έξι νέα πανελλήνια ρεκόρ. Η 17χρονη Ελληνίδα αθλήτρια από τον Κρατερό Χανίων, που προπονείται υπό τις οδηγίες του Στέλιου Γιορνταμιλάκη, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το ταλέντο της στη διοργάνωση που […]