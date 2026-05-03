Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Παλμέιρας υποδέχθηκε τη Σάντος στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, σε ένα ματς που στιγματίστηκε από ασυνήθιστα σκηνικά πριν καν τη σέντρα.

Κατά την καθιερωμένη είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, εμφανίστηκαν μόνο οι παίκτες της Παλμέιρας και η διαιτητική τριάδα, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη εικόνα. Αντίθετα, η αποστολή της Σάντος απουσίαζε τόσο από την είσοδο όσο και από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Το περιστατικό προκάλεσε πολλά ερωτήματα, ενώ το σχετικό βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους φιλάθλους να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.