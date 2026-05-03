Η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε με 3-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του βουλγαρικού πρωταθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στους 76 βαθμούς και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια, «σπάζοντας» την κυριαρχία της Λουντογκόρετς, η οποία κατακτούσε τον τίτλο επί 13 συνεχόμενες σεζόν.

Οι οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας γιόρτασαν την επιτυχία και την πολυετή αναμονή, ανάβοντας δεκάδες πυρσούς. Δημιούργησαν έτσι μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες όλων, κάνοντας τη νύχτα σε μέρα.