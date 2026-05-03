Στην Κρήτη, η φύση δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά τρόπο ζωής, μνήμη και γνώση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, αποτυπωμένη σε μικρές καθημερινές συνήθειες. Ανάμεσά τους, η συλλογή των άγριων χορταρικών παραμένει μια από τις πιο ζωντανές εκφράσεις της σχέσης των ανθρώπων με την κρητική γη. Μια σχέση που ξεπερνά τη διατροφή και αγγίζει την ίδια την ταυτότητα του τόπου.

Με το φως να απλώνεται στις πλαγιές και τα αρώματα της γης να αναδύονται μετά την πρωινή υγρασία, η ύπαιθρος αποκαλύπτει έναν πλούτο που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ανάμεσα σε πέτρες, αγρούς και μονοπάτια, ξεπροβάλλουν δεκάδες άγρια χόρτα – φυτά που κουβαλούν ιστορία, γνώση και μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής.

Σε αυτή τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τη φύση εστιάζει η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΧΟΡΤΑ», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης του νησιού ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026. Μια δράση που δεν περιορίζεται στην προβολή της τοπικής κουζίνας, αλλά αναδεικνύει τη διαδικασία, τη γνώση και την εμπειρία που προηγούνται του πιάτου.

Η βιωματική δράση και η γνώση των άγριων χόρτων

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η δράση «Τα άγρια βρώσιμα χόρτα και η αξιοποίησή τους στις παραδοσιακές κρητικές συνταγές» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, Λένα Ηγουμενάκη, «πρόκειται για μια δράση που προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις τοπικές κοινότητες», δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής εμπειριών.

Η κ. Ηγουμενάκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική διάσταση της δράσης. «Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παραδοσιακή τέχνη του μαζέματος των χόρτων, το λεγόμενο “βρουβολόϊμα”», σημείωσε, περιγράφοντας μια πρακτική που αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας στην κρητική ύπαιθρο. Οι συμμετέχοντες «μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα άγρια βρώσιμα χόρτα της κρητικής γης και να ενημερώνονται για τη διατροφική και πολιτιστική τους αξία», ενισχύοντας τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον.

Η απήχηση της δράσης ήταν έντονη, καθώς η συνέχισή της για πέμπτη χρονιά αποτυπώνει το σταθερό ενδιαφέρον του κοινού. Η συμμετοχή εκτείνεται σε όλες τις ηλικίες, όπως εξήγησε η Λένα Ηγουμενάκη, ενώ ο στόχος παραμένει πολυεπίπεδος: «Επιδιώκει τη διατήρηση και ανάδειξη της άυλης γαστρονομικής κληρονομιάς της Κρήτης», υπογράμμισε, «και ταυτόχρονα στοχεύει στη μεταφορά της γνώσης από γενιά σε γενιά».

Ο πλούτος της κρητικής γης

Η πρόεδρος του Συλλόγου Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας ανέφερε ότι η Κρήτη ξεχωρίζει όχι μόνο για τη βιοποικιλότητά της, αλλά και για τη γνώση που συνοδεύει αυτήν την ποικιλία. Χόρτα όπως το σταμναγκάθι, οι ασκόλυμπροι, ο αγόγλωσσος ή βοιδόγλωσσος, ο κρητικός δρίλος, το πεντάνευρο, οι αβρωνιές και οι καλίτσες ή γλυκά ραδίκια αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα της φύσης του νησιού.

Ιδιαίτερη θέση ανάμεσά τους κατέχει το σταμναγκάθι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα άγρια χόρτα της Κρήτης. Φύεται κυρίως σε παραθαλάσσιες και άγονες περιοχές, αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και ξεχωρίζει για τη λεπτή, ελαφρώς πικρή γεύση του. Συλλέγεται με προσοχή και καταναλώνεται συνήθως βραστό ή ωμό σε σαλάτες, με λεμόνι και ελαιόλαδο. Όπως διευκρίνισε η κ. Ηγουμενάκη, «το σταμναγκάθι δεν είναι απλώς ένα χόρτο της κουζίνας, αλλά ένα φυτό με υψηλή διατροφική αξία, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και θρεπτικά στοιχεία».

Τα άγρια χόρτα ως «γιατρικό» και πηγή ευεξίας

Σύμφωνα με τη Λένα Ηγουμενάκη, «τα άγρια χόρτα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στη σύγχρονη κρητική κουζίνα», όμως η αξία τους δεν περιορίζεται στη γαστρονομία. «Πολλά από αυτά λειτουργούν και σαν γιατρικά», είπε, μεταφέροντας μια γνώση που έρχεται από παλαιότερες γενιές. «Στην κρητική παράδοση, τα χόρτα δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως τροφή, αλλά και ως φυσικά μέσα ενίσχυσης του οργανισμού».

Η ίδια συμπλήρωσε πως «πολλά άγρια χόρτα λειτουργούν ως αρωματικά φυτά ή “ήπια βότανα”, καθώς περιέχουν αιθέρια έλαια και φυσικές ουσίες που δίνουν άρωμα και γεύση». Αυτή η ιδιότητα επηρεάζει ακόμη και την ποιότητα των ζωικών προϊόντων, καθώς η διατροφή των ζώων συνδέεται άμεσα με τη χλωρίδα του τόπου, δημιουργώντας έναν κύκλο που ενισχύει τη μοναδικότητα της κρητικής παραγωγής.

«Η συλλογή των χόρτων δεν είναι μόνο μια πρακτική διαδικασία, αλλά και μια πραγματική εμπειρία ευεξίας και ψυχοθεραπείας», πρόσθεσε η κ. Ηγουμενάκη. Το «βρουβολόϊμα» υπήρξε πάντα μια συλλογική εμπειρία, γεμάτη ιστορίες, κουβέντα και απλότητα. «Τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργούν κοινότητες και αναβιώνουν πρακτικές που κινδύνευαν να χαθούν», κατέληξε, τονίζοντας πως το αυξανόμενο ενδιαφέρον των νεότερων γενεών δείχνει την ανάγκη για σωστή καθοδήγηση και ασφαλή αναγνώριση των φυτών.