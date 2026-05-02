Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με τίτλο «Οδύσσεια», ετοιμάζεται να αποκαλύψει το νέο της trailer τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της εκπομπής The Late Show with Stephen Colbert. Η πολυαναμενόμενη προβολή θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη προωθητική κίνηση του σκηνοθέτη έπειτα από μήνες σιωπής γύρω από το φιλμ.

Το πρώτο trailer είχε κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ ένα εξάλεπτο προοίμιο είχε προβληθεί σε επανεκδόσεις της ταινίας «Sinners» την ίδια περίοδο. Έκτοτε, οι θαυμαστές του Νόλαν έχουν αρκεστεί σε ελάχιστα στοιχεία, αποσπασματικές πληροφορίες και φήμες σχετικά με το φιλόδοξο πρότζεκτ.

Ο Νόλαν θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ τη Δευτέρα, όπου θα παρουσιάσει ο ίδιος το νέο trailer. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσο μεγάλο θα είναι το απόσπασμα που θα προβληθεί, ωστόσο οι προσδοκίες είναι υψηλές πως δεν θα περιοριστεί σε ένα σύντομο teaser.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Puck, Ματ Μπελόνι, ο προϋπολογισμός της «Οδύσσειας» ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό καθιστά την ταινία τη μεγαλύτερη και ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του Νόλαν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την επικείμενη πρεμιέρα της.