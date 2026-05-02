Καθοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου όταν θα τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να φέρει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC. Κι αυτό γιατί τα ΗΑΕ θα μπορούσαν να προσθέσουν στην αγορά έως 1,3 με 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα προ του πολέμου επίπεδα παραγωγής.

Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο ειδικός αναλυτής της Citi για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για θέματα Ενέργειας (EMEA Energy Strategist), Φρανσέσκο Μαρτότσια, ο οποίος προβλέπει επίσης νέες προκλήσεις για το καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Οπως εκτιμά, μία πιθανή αύξηση της παραγωγής από τα – ανεξάρτητα πλέον από το καρτέλ – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα μπορούσε να εκληφθεί από την αγορά ως ένδειξη αποδυνάμωσης του ρόλου του OPEC+ στον καθορισμό των τιμών.

Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον OPEC τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;

Η βασική ένταση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και OPEC+ (του διευρυμένου OPEC με τη συμμετοχή και της Ρωσίας) έχει τις ρίζες της στο χάσμα μεταξύ της παραγωγικής δυναμικότητας των ΗΑΕ και του ανώτατου επιτρεπόμενου επιπέδου παραγωγής. Η εκτιμώμενη βιώσιμη παραγωγική ικανότητα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των ΗΑΕ, της Abu Dhabi National Oil Company -ADNOC έχει αυξηθεί κοντά στα 4,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα και αναμένεται να ξεπεράσει τα 5,1 εκατ. βαρέλια έως το 2027. Η πραγματική παραγωγή παρέμεινε κατά μέσο όρο στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερα από αυτά τα επίπεδα, μετά τις άνευ προηγουμένου περικοπές παραγωγής στις οποίες προχώρησε ο OPEC+ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς η ενεργειακή μετάβαση περιορίζει το χρονικό παράθυρο κεφαλαιοποίησης των πετρελαϊκών αποθεμάτων, το κόστος διατήρησης της ανεκμετάλλευτης παραγωγικής δυναμικότητας αυξανόταν συνεχώς.

Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αποχώρησης των ΗΑΕ στην ικανότητα του OPEC να ελέγχει τις τιμές του αργού πετρελαίου;

Οι επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου αναμένεται να είναι περιορισμένες βραχυπρόθεσμα, καθώς η αύξηση της παραγωγής εξακολουθεί να περιορίζεται από τη μειωμένη εξαγωγική δυναμικότητα από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου δημιουργούν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, καθώς τα ΗΑΕ θα μπορούσαν να προσθέσουν στην αγορά έως και 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα ή περίπου 1,3 – 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τα προ του πολέμου επίπεδα παραγωγής. Πράγματι, το πίσω σκέλος της καμπύλης των προθεσμιακών συμβολαίων Brent υποχώρησε χθες κατά περίπου 50 σεντς ανά βαρέλι κατά μέσο όρο.

Θα μπορούσε η αποχώρηση των ΗΑΕ να σηματοδοτεί μια ουσιαστική αποδυνάμωση του OPEC ή ακόμη και το τέλος του οργανισμού;

Η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα του OPEC τείνει να συσχετίζεται αντίστροφα με τις μακροπρόθεσμες τιμές του αργού πετρελαίου. Μία πιθανή αύξηση της παραγωγής από τα ΗΑΕ προς τα μέγιστα επίπεδα, με ταυτόχρονη συρρίκνωση της πλεονάζουσας δυναμικότητας, θα μπορούσε να εκληφθεί από την αγορά ως ένδειξη αποδυνάμωσης του ρόλου του OPEC+ στον καθορισμό των τιμών.