Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης κινήθηκε ο Ομιλος Alter Ego Media το 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν. Η περσινή χρονιά που ξεκίνησε με την επιτυχημένη εισαγωγή του Ομίλου στο χρηματιστήριο Euronext Athens έκλεισε με εκτίναξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2025 διαμορφώθηκε στα 140,1 εκατ. ευρώ έναντι 124,4 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2024, σημειώνοντας άνοδο 12,6%. Η αύξηση αυτή τροφοδοτήθηκε τόσο από τον τομέα των εκδόσεων (publishing), ο οποίος ενισχύθηκε κατά 25,6% φτάνοντας τα 48,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 εκατ. ευρώ το 2024, όσο και από τον τομέα ευρυεκπομπής και δημιουργίας περιεχομένου (broadcasting & content creation), ο οποίος ανήλθε σε 90,5 εκατ. ευρώ έναντι 85,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο 5,3%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσιάζουν αύξηση 15%, φτάνοντας τα 53,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ το 2024. Σημαντική αύξηση κατά 70,9% σημείωσε η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,1 εκατ. ευρώ το 2024. Η πιο θεαματική αύξηση σημειώθηκε στα καθαρά κέρδη του Ομίλου (+80,8%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 19,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η οικονομική ευρωστία αποτυπώνεται επίσης στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια που ανήλθαν στα 145,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 43,7 εκατ. ευρώ.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Alter Ego Media επιτρέπουν στη διοίκηση του Ομίλου να προχωρήσει στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.754.776 ευρώ (0,03 ευρώ ανά μετοχή) και ταυτόχρονα να χορηγήσει στους μετόχους δικαίωμα προαιρετικής επανεπένδυσης του μερίσματός τους σε μετοχές της εταιρείας, στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος που βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 5.264.329 ευρώ (0,09 ευρώ ανά μετοχή).

Μπαράζ επενδύσεων

Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου, όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media Γιάννης Βρέντζος, είναι η μετεξέλιξη από έναν παραδοσιακό οργανισμό Μέσων σε ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο οικοσύστημα. Βασισμένη σε τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης – Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment –, η Alter Ego Media υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο που εδραιώνει την παρουσία της στα Media και εισάγει τον Ομιλο σε νέες αγορές, όπως αυτές των θεαμάτων και της ψυχαγωγίας. Μέχρι το τέλος του 2025, από τα 50,8 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, είχαν ήδη διατεθεί 35,1 εκατ. ευρώ, με τα 24,2 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες, καθώς και σε επενδύσεις στην Alter Ego Ventures, και 10 εκατ. ευρώ στην παραγωγή περιεχομένου και πνευματικά δικαιώματα οπτικοακουστικού περιεχομένου. Υπενθυμίζεται ότι η Alter Ego Media το 2025 ισχυροποίησε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των ψηφιακών μέσων της με την προσθήκη των ιστοσελίδων newsit.gr, Tlife.gr, zappit.gr, iatropedia.gr, onalert.gr και perpetual.gr, ενώ απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Stages Network, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στον κλάδο του Live Entertainment. Τον Μάρτιο του 2026 ο Ομιλος ανακοίνωσε την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της MORE.GR, της κορυφαίας ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο, επένδυση που στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση στον κλάδο του Live Entertainment και στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του. Η πιο πρόσφατη κίνηση στο μπαράζ επενδύσεων που πραγματοποιεί η Alter Ego Media είναι η συμφωνία με τους ομίλους Antenna Greece και Motor Oil για τη δημιουργία μιας κοινής, τεχνολογικά προηγμένης συνδρομητικής πλατφόρμας streaming.