Πριν από περίπου 15.000 έως 30.000 χρόνια, ένας πληθυσμός λύκων που πλέον έχει εξαφανιστεί εξελίχθηκε, με τη βοήθεια του ανθρώπου, στους σημερινούς σκύλους. Σήμερα, όμως, στην Ιταλία — όπου ζει ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς λύκων στην Ευρώπη — η γενετική ροή φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρόσφατες γενετικές αναλύσεις δείχνουν ότι, κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, σχεδόν οι μισοί άγριοι λύκοι (Canis lupus) είναι στην πραγματικότητα υβρίδια λύκου και σκύλου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τεράστια αλλαγή σε σχέση με τη δεκαετία του 1970, όταν ο Luigi Boitani, πρόεδρος της Large Carnivore Initiative for Europe της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, ανακάλυψε το πρώτο γνωστό υβρίδιο λύκου-σκύλου στην Ιταλία.

Τη δεκαετία εκείνη, οι λύκοι της Ιταλίας βίωναν μια κρίσιμη περίοδο. Νέοι νόμοι και δράσεις προστασίας ενίσχυαν την ανάκαμψή τους, επιτρέποντας στους πληθυσμούς να επανεγκατασταθούν σε περιοχές όπου είχαν εξαφανιστεί. Όμως, το τοπίο είχε αλλάξει: η αγροτική ύπαιθρος είχε δώσει τη θέση της στην αστικοποίηση, ενώ στις ίδιες περιοχές κυκλοφορούσαν χιλιάδες αδέσποτοι σκύλοι. Οι «συναντήσεις» των δύο ειδών δεν άργησαν να συμβούν.

Η έρευνα που αποκάλυψε την έκταση του φαινομένου

Δεκαετίες αργότερα, η βιολόγος Rita Lorenzini, διευθύντρια του Πειραματικού Ζωοπαθολογικού Ινστιτούτου του Λάτσιο και της Τοσκάνης, ηγήθηκε ομάδας που ανέλυσε εκατοντάδες δείγματα DNA από περιοχές μεταξύ Μπολόνια και νότιας Ιταλίας. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν τη στενή γενετική συγγένεια λύκων και σκύλων.

Η ομάδα εξέτασε γενετικό υλικό από 748 λύκους που βρέθηκαν νεκροί την περίοδο 2020–2024 και από 26 ακόμη δείγματα της περιόδου 1993–2003. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 47% ήταν υβρίδια λύκου-σκύλου. Κάποια από αυτά προέρχονταν από παλαιότερες διασταυρώσεις, ενώ άλλα αποτελούσαν πρόσφατα παραδείγματα, αποδεικνύοντας ότι η υβριδοποίηση συνεχίζεται.

Όπως εξηγεί ο βιολόγος Paolo Ciucci του Πανεπιστημίου Sapienza στη Ρώμη, τα υβρίδια είναι δύσκολο να εντοπιστούν με το μάτι. Αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι έχουν χαρακτηριστικά, όπως πιο σκούρο τρίχωμα, μόνο η γενετική ανάλυση μπορεί να επιβεβαιώσει με βεβαιότητα την προέλευσή τους.

Ο κίνδυνος για το μέλλον των λύκων

Η εξαιρετικά υψηλή παρουσία υβριδίων στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας, σύμφωνα με τον Ciucci, αποτελεί απειλή για το μέλλον του είδους. Ένας λύκος που ζει σε σταθερή αγέλη δύσκολα θα ζευγαρώσει με αδέσποτο σκύλο, καθώς τον αντιλαμβάνεται ως ανταγωνιστή ή θήραμα. Όμως, όταν η αγέλη διαλύεται και οι θηλυκοί λύκοι μένουν μόνοι, οι πιθανότητες διασταύρωσης αυξάνονται.

Παρότι η Ιταλία φιλοξενεί περίπου 3.300 από τους 23.000 λύκους της Ευρώπης, το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί είναι υβρίδια ενέχει σοβαρό κίνδυνο. Οι ειδικοί προειδοποιούν για το φαινόμενο της “γενετικής κατάκλυσης”, όπου το αρχικό γονιδιακό απόθεμα των λύκων αντικαθίσταται από αυτό των υβριδίων, οδηγώντας εντέλει στην εξαφάνιση του είδους σε γενετικό επίπεδο.

Ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται

Στη βόρεια Ιταλία, όπου υπάρχουν λιγότεροι αδέσποτοι σκύλοι, τα υβρίδια είναι σπάνια. Ωστόσο, η Lorenzini εκτιμά ότι αυτό είναι προσωρινό. Οι λύκοι διανύουν μεγάλες αποστάσεις και τα υβρίδια ενδέχεται να εξαπλωθούν προς τον βορρά ή ακόμη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αν και η διασταύρωση λύκων και σκύλων έχει ιστορικό χιλιάδων ετών, η Lorenzini τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση στην Ιταλία είναι διαφορετική λόγω της κλίμακας και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται.

Οι επιπτώσεις στην οικολογία και στην ταυτότητα του είδους

Η γενετίστρια Astrid Vik Stronen του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι της υβριδοποίησης υπερτερούν των πιθανών ωφελειών. Ο Ciucci προσθέτει ότι το φαινόμενο μπορεί να μεταβάλει τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά των λύκων, επηρεάζοντας τον τρόπο που κυνηγούν, υπερασπίζονται την περιοχή τους ή αλληλεπιδρούν κοινωνικά.

Κατά τον ίδιο, η εκτεταμένη υβριδοποίηση απειλεί τη μοναδικότητα του είδους: «Η αυθεντικότητα του λύκου χάνεται, μαζί με την πολιτιστική, οικολογική και εξελικτική του αξία».

Ο Boitani, που είχε πρώτος εντοπίσει υβρίδιο τη δεκαετία του 1970, εξακολουθεί να προειδοποιεί για τον κίνδυνο. «Ίσως επειδή είμαι λίγο παλαιάς κοπής και δεμένος με την ιδέα του λύκου όπως τον γνώρισα και τον ονειρεύτηκα… αντιτίθεμαι στην ιδέα ότι αύριο όλοι οι ιταλικοί λύκοι θα είναι φυσικά υβρίδια», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Πηγή: yale.edu