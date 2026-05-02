Εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ Κυριακής στην Τούμπα, τίποτα δεν μπορούσε να προϊδεάσει όσα θα ακολουθούσαν. Ηταν βεβαίως ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, μια κλασική μονομαχία (τους) δεύτερου γύρου και σε τέτοια ματς θεωρητικά όλα θα μπορούσαν να συμβούν. Ως το κονσέρτο για πολυβόλα και το επιβλητικό 1-4 που σαν να άνοιξε μια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο; Η απόσταση μεγάλη.

Το πρώτο… Mendiball, θα έχουν να λένε οι ιστορικοί του μέλλοντος. Και στη φωτογραφία πάνω από τη λεζάντα θα είναι ο Βάσκος με το τζιν του πουκάμισο ανοιχτό πάνω από το κόκκινο «πόλο». Αραγε θα το χωρέσει σήμερα στην τσάντα που θα φτιάξει για το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη;

Θα συμπληρώνονται 805 ημέρες αύριο την ώρα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα επιστρέφει στην έδρα του ΠΑΟΚ. Η απόσταση από την αναμέτρηση της 18ης Φεβρουαρίου 2024 που άνοιξε τον Super League λογαριασμό του με τρόπο εμφατικό, μέχρι τη στιγμή που θα συναντήσει και θα χαιρετήσει εγκάρδια τον καλό του φίλο Ραζβάν Λουτσέσκου. Τον Ρουμάνο που κρατά από τον Ιούλη του 2021 στον δικό του πάγκο και είναι πλέον ο μοναδικός «παλιότερος» της Λίγκας από τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Θα σταθούν απέναντι 11η φορά σε αυτά τα δύο χρόνια και κάτι. Και όπως συνήθως συμβαίνει όταν ανταμώνουν οι δύο τους; Το διακύβευμα στη μέση του τραπεζιού θα είναι μεγάλο. Το ματς της χρονιάς όπως εξελίχθηκε η φετινή διαδρομή. Για τον Ολυμπιακό (61 β.) που έχει βγει στο κυνήγι της ΑΕΚ (66 β.), το «κλειδί» για να παραμείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Για τον ΠΑΟΚ (58 β.) που μόλις το περασμένο Σάββατο έχασε το Κύπελλο από τον ΟΦΗ, η μοναδική ευκαιρία να πιάσει τους Ερυθρόλευκους στην κούρσα για τη δεύτερη θέση που προσφέρει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

«Είναι για μένα μεγάλο κίνητρο να αντιμετωπίζω τον κύριο Μεντιλίμπαρ και κάθε ματς μαζί του είναι ένα τσάλεντζ» παραδεχόταν όλο σεβασμό ο Ραζβάν Λουτσέσκου, περιγράφοντας στις αρχές του χρόνου τον συντελεστή δυσκολίας. «Θαυμάζω την ομαδικότητά τους, τον τρόπο που ο ένας παίζει για τον άλλο» ανταπέδωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού περιγράφοντας στην πατρίδα του τον ΠΑΟΚ πριν από ένα ματς που έδωσε ο Δικέφαλος με την Μπέτις. Και δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να αντιληφθεί κανείς ότι όσα λένε τα εννοούν μέχρι τελείας.

Πίσω στην πρώτη φορά; Συμπλήρωνε μια εβδομάδα στα μέρη μας ο Μέντι. Εφτασε Σάββατο. Ξεκίνησε τη δουλειά Κυριακή δείχνοντας σε βίντεο τον Ιβάν Ράκιτιτς να οδηγεί το… Mendiball της Σεβίλλης.

Πρόλαβε να δει την Τετάρτη ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για το Κύπελλο ώστε να σχηματίσει μια εικόνα. Κάθισε στον πάγκο του στο «Γ. Καραϊσκάκης» για πρώτη φορά Πέμπτη για το Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος 1-0 με θέα στους «16» του Conference League. Βρέθηκε Κυριακή στην Τούμπα εφαρμόζοντας μια ιδέα rotation που θα κρατούσε την ομάδα του φρέσκια ενόψει της ρεβάνς με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη.

Μπιανκόν αντί του Ντόι στο δεξί στόπερ. Τσικίνιο και Ορτα αντί Αλεξανδρόπουλου και Καρβάλιο στα δύο 8άρια μπροστά από τον Εσε. Ποντένσε και Ναβάρο αντί Μασούρα και Ελ Κααμπί στην τρόικα που συμπληρωνόταν από τον Φορτούνη στην επίθεση: Πέντε αλλαγές στους έντεκα. Η αντίληψη των ποδοσφαιριστών του όμως το έκανε να φαίνεται εύκολο.

Ο τρόπος που ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στην αέρα (61% στις αερομαχίες), ο τρόπος που έκλεψε την μπάλα και βγήκε στο transition τιμωρώντας κάθε ρίσκο του ΠΑΟΚ έπειτα από το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου. Ενα μικρό έργο τέχνης με τον Ποντένσε (γκολ, ασίστ) και τον Ελ Κααμπί (δύο γκολ από τον πάγκο) να το υπογράφουν φαρδιά πλατιά.

Πόσο ανάγκη έχει αύριο ο Ολυμπιακός την επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στα γκολ ή τον καλό Ντανιέλ Ποντένσε έστω ερχόμενο από τον πάγκο σε μια συγκυρία που έχει χάσει τη θέση του στην 11άδα; Δεν χρειάζεται απάντηση. Αν οι Ερυθρόλευκοι έχουν κατά νου μια τέλεια απόδραση δεδομένα έχουν ανάγκη τους καλύτερους σε αυτή τη δουλειά.

O πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Ελ Κααμπί (17 γκολ) έχει να βρει δίχτυα από την Κρήτη και το 3-0 επί του ΟΦΗ (14/3). Ο Ποντένσε την τελευταία Super League ασίστ την έδωσε στην Τρίπολη με τον Αστέρα (4/2) και το τελευταίο του γκολ στο πρωτάθλημα το πέτυχε με τον Αρη τον περασμένο Νοέμβρη!