Ο Πειραιάς μπαίνει στο επίκεντρο του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, καθώς την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, θα δοθεί από το μεγάλο λιμάνι της χώρας η εκκίνηση του 5ης και τελευταίας διαδρομής της εφετινής διοργάνωσης, με προορισμό την Αθήνα και την πλατεία Συντάγματος.

Η διαδρομή έχει μήκος 146,5 χλμ. και 1.381 μ. υψομετρικά, συνδυάζοντας έντονο αγωνιστικό ρυθμό και έναν πανηγυρικό τερματισμό στο κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου θα ολοκληρωθεί η μάχη για τη γενική κατάταξη του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Η τελευταία αγωνιστική ημέρα ξεκινά από το Πασαλιμάνι και κινείται κατά μήκος της αττικής «Ριβιέρας», σε μια παραλιακή διαδρομή που ενώνει το θαλάσσιο μέτωπο με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί σε κυκλική διαδρομή τριών γύρων στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και υψηλή τηλεοπτική προβολή μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο.

Για τον Πειραιά, η φιλοξενία της εκκίνησης του μεγάλου φινάλε αποτελεί σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας και προβολής, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης, το παραλιακό της μέτωπο και τη σύνδεσή της με ένα διεθνές αθλητικό γεγονός που ταξιδεύει εικόνες της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, ενισχύεται η επισκεψιμότητα και η τοπική αγορά, ενώ προβάλλεται το ποδήλατο ως μέσο άθλησης, καθημερινής μετακίνησης και βιώσιμης αστικής κουλτούρας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί και Mini Side Event στην Ακτή Μουτσοπούλου, στο Πασαλιμάνι, ενισχύοντας τον εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα της ημέρας για μικρούς και μεγάλους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε:

«Η επιλογή του Πειραιά για την εκκίνηση του μεγάλου φινάλε του ΔΕΗ Tour of Hellas στις 10 Μαΐου, έχει ισχυρό συμβολισμό και ουσιαστικό αναπτυξιακό περιεχόμενο. Ο Πειραιάς, η μεγάλη πύλη της χώρας προς τον κόσμο, συνδέεται ιδανικά με μια διοργάνωση που εκφράζει την εξωστρέφεια, τη δυναμική και τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας. Επενδύουμε σταθερά σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και στον ΔΕΗ Tour of Hellas, γιατί δεν πρόκειται απλώς για έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, αλλά για ένα εθνικό αθλητικό γεγονός με κοινωνικό, τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα. Και η φετινή διοργάνωση είναι σαφώς αναβαθμισμένη, με ακόμη ισχυρότερη διεθνή προβολή, μεγαλύτερη τηλεοπτική υποστήριξη και αυξημένη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Όλα δείχνουν ότι ο φετινός ΔΕΗ Tour of Hellas θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας μας στον χάρτη των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων».

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η εκκίνηση του μεγάλου φινάλε του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 από τον Πειραιά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας και μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής. Ο Πειραιάς, ως βασική πύλη της χώρας και δυναμικό αστικό κέντρο, έχει καθιερωθεί πλέον ως επίκεντρο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, φιλοξενώντας γεγονότα υψηλού επιπέδου που ενισχύουν το κύρος και την εξωστρέφειά του.

Η φιλοξενία της εκκίνησης της τελευταίας διαδρομής ενισχύει την εικόνα της πόλης μας ως σύγχρονου και φιλόξενου προορισμού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου άθλησης και καθημερινής μετακίνησης, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες του δήμου για μια πιο ανθρώπινη και βιώσιμη πόλη, ανεξάρτητα αν οι συνθήκες (κυκλοφοριακό – στάθμευση) ακόμα δεν ευνοούν την ανάπτυξη ποδηλατόδρομων που όλοι θα θέλαμε.

Καλωσορίζουμε θερμά αθλητές και επισκέπτες και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες, σε μια διοργάνωση που ενώνει τις πόλεις και αναδεικνύει τις ομορφιές της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σημείωσε:

«Ο Πειραιάς ετοιμάζεται να υποδεχτεί έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αγώνες ποδηλασίας. Η πόλη μας ανοίγει την «αγκαλιά» της στις κορυφαίες ομάδες του Tour Hellas, σε έναν θεσμό που διεκδικεί τη θέση του ανάμεσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της ηπείρου.

Η εκκίνηση του τελευταίου εταπ θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι τα μάτια χιλιάδων φιλάθλων, αθλητών και δημοσιογράφων από ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, θα στραφούν στους δρόμους, στο λιμάνι και στα αξιοθέατα της πόλης μας. Οι εικόνες του αγώνα θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τον Πειραιά ως έναν ζωντανό, δυναμικό και φιλόξενο προορισμό. Η φιλοξενία ενός τόσο σημαντικού αθλητικού γεγονότος δεν είναι απλώς μια τιμή για τον Πειραιά, είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό που γνωρίζουμε εδώ και καιρό: ότι η πόλη μας έχει τη δυναμική, τις υποδομές και, πάνω από όλα, την ψυχή που χρειάζεται για να φιλοξενεί γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας. Καλωσορίζουμε τους αθλητές, τις αποστολές, τον Τύπο και κάθε επισκέπτη που θα βρεθεί στον Πειραιά για το Tour Hellas. Η πόλη μας θα είναι στα καλύτερά της».

Στοιχεία της διαδρομής

Ημερομηνία: Κυριακή 10/05/2026

Ετάπ: Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

Απόσταση: 146,5 χλμ.

Υψομετρικά: 1.381 μ.

Χρήσιμα σημεία ημέρας

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

09:30 – 11:00: Mini Side Event, Ακτή Μουτσοπούλου / Πασαλιμάνι

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη)

13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας

Οι διαδρομές του εφετινού Γύρου

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6 χλμ. – 988 μ. συνολικής ανηφόρας

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5 χλμ. – 1.601 μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3 χλμ. – 4.216 μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9 χλμ. – 2.808 μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5 χλμ. – 1.381 μ. συνολικής ανηφόρας

Στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πειραιά». Πρόγραμμα «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Διοργάνωση: Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά.

Χρηματοδότηση: Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά από πόρους του Ε.Π. «Αττική 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027.