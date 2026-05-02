Μέδουσες έκαναν την εμφάνισή τους νωρίτερα φέτος στις ελληνικές θάλασσες, με τις πρώτες καταγραφές να σημειώνονται ήδη σε παραλίες της Ανατολικής Αττικής. Μετά τον Ωρωπό, όπου εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, οι μέδουσες εμφανίστηκαν και στις ακτές της Νέας Μάκρης. Κάτοικοι και κολυμβητές ανέφεραν αρκετά άτομα του είδους Cotylorhiza tuberculata στην περιοχή του Ζούμπερι και στη Ραφήνα.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν πλήθος μεδουσών να κινούνται κοντά στην ακτή. Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο αποδίδεται στις αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, που φαίνεται να ευνοούν την πρόωρη εμφάνισή τους.

Η Cotylorhiza tuberculata, γνωστή και ως «τηγανητό αυγό» λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος και των χρωματισμών της, μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 40 εκατοστά. Παρά το εντυπωσιακό της μέγεθος, είναι απολύτως ακίνδυνη για τον άνθρωπο.

Μωβ μέδουσες στον Βόρειο Ευβοϊκό

Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια μωβ μέδουσες απαθανατίστηκαν στο παραλιακό μέτωπο από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. Το θέαμα, αν και εντυπωσιακό, προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Μέτρα προστασίας από τους δήμους

Οι δήμοι Λοκρών και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας έχουν ήδη υποβάλει τεχνικό δελτίο για την ένταξή τους στο πρόγραμμα τοποθέτησης πλωτών διχτυών, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των μωβ μεδουσών. Στόχος είναι η άμεση εγκατάσταση ώστε να μη χαθεί η φετινή τουριστική περίοδος. Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, «Δεν κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά μελετάμε την αντιμετώπισή του».

Επτά δήμοι της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, που πλήττονται σε μεγάλη έκταση, έχουν λάβει πρόσκληση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων που θα προστατεύουν τους λουόμενους από τις μέδουσες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι εμπλεκόμενοι δήμοι είναι οι Στυλίδας, Λοκρών και Καμένων Βούρλων από τη Φθιώτιδα, καθώς και οι Διρφύων Μεσσαπίων, Ιστιαίας Αιδηψού, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και Χαλκιδέων από την Εύβοια. Από αυτούς, οι δύο πρώτοι έχουν ήδη λάβει έγκριση εκταμίευσης, ενώ ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων αναμένεται να καταθέσει το σχετικό δελτίο άμεσα. Οι υπόλοιποι δήμοι θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Έκτακτα μέτρα και επιτάχυνση διαδικασιών

Η Περιφερειακή Αρχή έχει ζητήσει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να κηρυχθούν οι περιοχές αυτές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθεί η εκταμίευση των κονδυλίων και να προχωρήσουν τα έργα χωρίς καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του tvstar, την Πέμπτη 30 Απριλίου, η Δημοτική Αρχή Λοκρών έλαβε τη θετική έγκριση από την Περιφέρεια, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» για την έναρξη των διαδικασιών εγκατάστασης των πλωτών φραγμάτων.

