Στην κρίσιμη συγκυρία που διανύει η χώρα, με την οικονομία να στενάζει, την κοινωνία να ρηγματώνεται και τους θεσμούς να δοκιμάζονται, η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά απολύτως αναγκαία. Σε αυτό το πολυδιάστατο τέλμα παντού (κοινωνία – οικονομία – θεσμοί), η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων γύρω από το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται ως η μόνη ρεαλιστική και αποτελεσματική επιλογή για να αναταχθεί η πορεία της πατρίδας μας. Για λόγους θεσμικούς, δημοσκοπικούς, οργανωτικούς και κυρίως πολιτικούς. Εξηγούμαι:

Το ΠΑΣΟΚ, θεσμικά και κοινοβουλευτικά ως αξιωματική αντιπολίτευση, κατέχει τον κεντρικό ρόλο στην κοινοβουλευτική αρένα. Είναι το κόμμα που μπορεί να εκφράσει με συνέπεια και θεσμική νομιμοποίηση την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σε ενα κατά τ’ άλλα πολυκερματισμένο περιβάλλον της λοιπής αντιπολίτευσης.

Δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί σταθερά το αντίπαλον δέος με αυξανόμενη στήριξη ενός ευρύτερου προοδευτικού κοινού που αναζητά αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Και παρουσιάζει σταθερά αυξητικές τάσεις και δυναμική σε ένα δυστοπικό περιβάλλον προπαγάνδας και εκτροπής.

Πολιτικά, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει κυβερνητικό πρόγραμμα που απαντά σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του βίου, απ’ τα κόκκινα δάνεια, το στεγαστικό και την οικονομία, μέχρι την ακρίβεια, το δημογραφικό, την περιφερειακή ανάπτυξη και τα εθνικά θέματα. Αποτελεί δηλαδή, με απλά λόγια, το κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο τη χώρα αξιόπιστα, δημοκρατικά και αποτελεσματικά με το βλέμμα στραμμένο στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα του τόπου και τις διεθνείς προκλήσεις.

Διαθέτει σε σχέση με άλλα κόμματα ή πολιτικά εγχειρήματα ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη δυνατότητα να συνδυάζει πολυσυλλεκτικότητα με εσωτερική συνοχή. Προσελκύει πολίτες από διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις της Κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου, χωρίς όμως να χάνει την ενότητα και την εσωτερική συνοχή, τόσο οργανωτικά, όσο και στην εκφορά του πολιτικού λόγου.

Η συνοχή αυτή επιβεβαιώθηκε εμφατικά στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Παρά τις προσυνεδριακές ή ενδοσυνεδριακές συζητήσεις ή διαφοροποιήσεις σε επιμέρους ζητήματα, η συνοχή που εξέπεμψε (και την οποία διαπίστωσα και προσωπικά) αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για τη διακυβέρνηση ως ο μόνος συγκροτημένος και στιβαρός πολιτικός φορέας γύρω απ’ τον οποίο μπορεί να συσπειρωθούν οι δημοκρατικοί πολίτες για την πολιτική αλλαγή.

Περαιτέρω, τα πρόσωπα. Ηγεσία, ηγετική ομάδα, στελέχη, στο κέντρο και την περιφέρεια, και μία νέα γενιά στελεχών που χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και συντονισμένη δράση. Αναλαμβάνονται παράλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες σε κρίσιμα μέτωπα, χωρίς εσωκομματικές παραφωνίες ή διαρροές που υπονομεύουν την αξιοπιστία. Τα στελέχη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ή κοινές δράσεις με άλλους φορείς, κόμματα ή κινήματα των πολιτών (κάτι το οποίο διαπίστωσα προσωπικά οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες με συναδέλφους απ’ το ΠΑΣΟΚ) χωρίς ανασφάλεια ή σύνδρομα καταδίωξης. Κοντολογίς, με εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση χωρίς παραφωνίες ή χασμωδία.

Αυτή η συνοχή και η συντονισμένη δράση (επαναλαμβάνω, παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές) αποτελεί ένα σπάνιο πλεονέκτημα στον σημερινό πολιτικό χάρτη.

Θέλω να σταθώ και σε μία κρίσιμη παράμετρο: το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει στην ανάδειξη μιας νέας γενιάς ανθρώπων που βγαίνουν μπροστά. Αυτή η ανανέωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναζωογόνηση του πολιτικού συστήματος, φέρνει φρέσκες ιδέες, σύγχρονη ματιά, δράση και ενέργεια στην πολιτική ζωή.

Οργανωτικά, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί σήμερα το πιο ριζωμένο κόμμα στην ελληνική κοινωνία. Διαθέτει δομή, ενεργά μέλη και συγκροτημένες οργανώσεις σε κάθε πόλη, χωριό και μαζικό χώρο εργασίας. Υπάρχει άμεση επαφή με τους πολίτες και αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα πλήρως δομημένο, συνεκτικό και ρεαλιστικό πολιτικό πρόγραμμα, που λειτουργεί ως η μόνη ολοκληρωμένη κυβερνητική εναλλακτική, με προτάσεις για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την παιδεία, την ανάπτυξη, την περιφέρεια, τα εθνικά θέματα.

Η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων γύρω από το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ιστορική ευθύνη για να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο και να οικοδομηθεί μια Ελλάδα της προόδου, της δικαιοσύνης και της ελπίδας. Και γι’ αυτό δηλώνω «παρών». Οχι από προσωπική ανάγκη (δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές). Αλλά από την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής.

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς