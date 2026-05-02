Εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης ζώων έχουν καταγραφεί τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 σε όλη τη χώρα, αποτυπώνοντας μια σταθερή και ανησυχητική εικόνα. Από ενεργή βία και εγκατάλειψη έως μαζικές δηλητηριάσεις, οι υποθέσεις διατρέχουν γεωγραφικά την Ελλάδα και καλύπτουν όλο το φάσμα των παραβάσεων της νομοθεσίας.

Οπως σημειώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η Αργυρώ Σαράντου, ταμίας του Φιλοζωικού Σωματείου Σάμου, «δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για μια πραγματικότητα που επαναλαμβάνεται με διαφορετικές μορφές σε όλη τη χώρα».

Το αποτύπωμα

Τον Ιανουάριο, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 67χρονος στα Μάλγαρα για ενεργή κακοποίηση καθώς έσερνε τον σκύλο του με το αυτοκίνητο και καταδικάστηκε χωρίς ελαφρυντικά. Στην Κρήτη, στον Δήμο Κισσάμου, συνελήφθη 60χρονος με πέντε σκυλιά σε άθλιες συνθήκες χωρίς σήμανση, ενώ στο Κορδελιό-Εύοσμο επιβλήθηκαν πρόστιμα για παραλείψεις κτηνιατρικής φροντίδας και παράνομες αγγελίες.

Τον Μάρτιο, στην Ασπροβάλτα επιβλήθηκε πρόστιμο 65.300 ευρώ για εγκατάλειψη νεογέννητων κουταβιών, στη Σάμο σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη αναπαραγωγή, ενώ στη Δαδιά καταγράφηκε μαζική δηλητηρίαση άγριας ζωής. Στις Συκιές, συνελήφθη 43χρονος για άσκηση βίας σε σκύλο.

Τον Απρίλιο, τα περιστατικά κλιμακώθηκαν: δηλητηρίαση οκτώ γατών στη Θεσσαλονίκη, κακοποίηση ζώων σε ποιμνιοστάσιο στα Χανιά, βασανισμός νεογέννητων γατιών στον Βόλο, σύλληψη στη Λέσβο για παραβίαση της νομοθεσίας, ενώ στη Χαλκιδική σημειώθηκε η μαζική δολοφονία 21 σκύλων. Στο Καλοχώρι, καταγγέλθηκε κακοποίηση αμνοεριφίων δεμένων και εκτεθειμένων χωρίς νερό.

Η υπόθεση Σάμου

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση σε χωριό της Σάμου (Σπαθαραίοι, περιοχή Αβάντι), όπου σκυλίτσα περίπου 12 ετών εντοπίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το ζώο, χωρίς ηλεκτρονική σήμανση, βρέθηκε εκτός της αυλής της ιδιοκτήτριάς του από γείτονα, ο οποίος το μετέφερε σε κτηνίατρο.

Σύμφωνα με την κτηνιατρική εκτίμηση, έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εκτεταμένη καταστροφή κρανίου και εξάρθρωση άκρου. Η ένταση του χτυπήματος είχε ως αποτέλεσμα ακόμη και την απώλεια του ματιού. «Τη σακάτεψαν στο ξύλο», αναφέρει χαρακτηριστικά η Αργυρώ Σαράντου.

Κατά την ίδια, «ενδεχομένως η πρώτη κακοποίηση να έγινε βράδυ και, επειδή δεν κατέληξε, να επιχειρήθηκε εκ νέου το πρωί». Ο άνθρωπος που εντόπισε το ζώο έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία και προτίθεται να συμπληρώσει την κατάθεσή του, κατονομάζοντας τη φερόμενη ιδιοκτήτρια, ενώ καταθέσεις έχουν δοθεί και από την ίδια τη Σαράντου και τον κτηνίατρο.

Η 72χρονη ιδιοκτήτρια φέρεται αρχικά να αρνήθηκε να συνδράμει λέγοντας χαρακτηριστικά «άσ’ το να ψοφήσει», ωστόσο στη συνέχεια συνόδευσε το ζώο και κατέβαλε το κόστος της εξέτασης κατόπιν υπόδειξης του κτηνιάτρου.

Ενα μοτίβο

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αραιοκατοίκηση, με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ οικιών, ενώ όλοι οι γείτονες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση ως προς την ευθύνη. Δεν είναι η πρώτη φορά: πριν από επτά χρόνια, στο ίδιο χωριό, σκυλί είχε πυροβοληθεί εξ επαφής χωρίς να εντοπιστεί ποτέ ο δράστης.

Η υπόθεση της Σάμου δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο κακοποίησης που καταγράφεται σε όλη τη χώρα, από την περιφέρεια έως τα αστικά κέντρα – με διαφορετικές μορφές, αλλά κοινό παρονομαστή τη βία απέναντι στα πιο ευάλωτα.