Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη, όταν έξι μεγαλόσωμα σκυλιά εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα σε ταμιευτήρα άρδευσης, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές και ομάδες εθελοντών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, τα άτυχα ζώα βρίσκονταν παγιδευμένα για ημέρες μέσα στο νερό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο εγκλωβισμός τους είχε ξεκινήσει ήδη από τις 10 Απριλίου. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσίευσε φιλοζωική ομάδα, το οποίο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση και κινητοποίηση.

Για τη διάσωση των ζώων οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή του τμήματος περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς τα σκυλιά, εξαντλημένα και τρομαγμένα από την πολυήμερη παραμονή τους στον ταμιευτήρα, αντιδρούσαν έντονα και δεν συνεργάζονταν εύκολα.

Χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, τα ζώα ανασύρθηκαν με ασφάλεια και είναι πλέον καλά στην υγεία τους, επιστρέφοντας στο φυσικό τους περιβάλλον.