Σοβαρό επεισόδιο στον Εύοσμο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/5), προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 67χρονος άνδρας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος στην οδό Ολύμπου. Οι Αρχές εκτιμούν, ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός, που οδήγησε στο περιστατικό, με 38χρονο οποίος συνελήφθη.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αρχικά υπήρξαν φόβοι, ότι ο τραυματίας είχε χάσει τη ζωή του, ωστόσο, χάρη στις προσπάθειες των γιατρών, ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου.